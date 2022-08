Ibirapuera: música para celebrar 68 anos

Em agosto é celebrado o 68° aniversário do Parque mais amado da capital paulista: o Ibirapuera. Para dar início às comemorações, a Urbia, gestora do local, preparou uma programação especial para o período com diferentes opções de cultura e lazer. Entre as novidades estão: apresentações da Orquestra Pop Arte Viva e Cat Dealers para um espetáculo que mistura música erudita e eletrônica; Música no Parque com Coro Juvenil Heliópolis do Instituto Baccarelli; festival de música nacional “eFestival”, Febrabran na Bienal, ativações no MAM, abertura de vendas para a Arena Brasileira, programação do Planetário Ibirapuera e muito mais. Confira abaixo:

Música no Parque

A Escola de Música do Auditório Ibirapuera vai realizar mais duas apresentações do Projeto Música no Parque. A primeira ocorre no sábado (6), na Arena da Marquise, em dois horários: às 10h30 e às 12h30. Na ocasião, o Trio Misturada vai envolver o público com um repertório instrumental imperdível, que mistura o melhor da música popular brasileira com o jazz, daquele jeito que ninguém consegue ouvir parado.

A segunda apresentação acontece no domingo (7), às 16h, também na Arena da Marquise. No evento, o grupo vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera receberá o Coro Juvenil Heliópolis do Instituto Baccarelli para presentear os frequentadores do Parque com um lindo repertório da música popular brasileira. A regência da apresentação será do professor e maestro Daniel Reginato.

eFestival no Auditório Ibirapuera

Ainda no domingo (7/8), na plateia externa do Auditório Ibirapuera, acontecem as premiações do eFestival Canção 2022 e eFestival Instrumental 2022, concurso realizados pela Dançar Marketing e que têm a finalidade de reconhecer talentos da música e ampliar o acesso à cultura no País. A partir das 11h ocorre a premiação do eFestival Canção 2022, que contará com show gratuito de Beto Lee, guitarrista, cantor e integrante dos Titãs. Na ocasião, o artista vai apresentar seu projeto CeLEEbration em homenagem a Rita Lee com participação especial dos vencedores.

Já a partir das 18h, ocorre a premiação do eFestival Instrumental 2022. O evento, também gratuito, será marcado por apresentações do guitarrista Andreas Kisser, integrante da banda de heavy metal Sepultura, da Orquestra Jazz Sinfônica, que vai unir integrantes de sinfônicas e músicos de Big Band de jazz, além de contar com a participação especial do gaiteiro Renato Borghetti, um dos músicos brasileiros mais aplaudidos no exterior.

Orquestra Pop Arte Viva e Cat Dealers

No domingo (14/8), a partir das 16h, a área externa do Auditório Ibirapuera será palco do Colgate Clássicos, espetáculo que vai unir música erudita e eletrônica, em homenagem ao compositor Beethoven. Na ocasião, a Orquestra Pop Arte Viva e da dupla Cat Dealers realizarão apresentações gratuitas. O evento, que celebra os 95 anos da marca, também contará com a presença do Coral Arte Viva.

Arena Brasileira

Para os amantes da Copa do Mundo, os jogos poderão ser conferidos na Arena Brasileira, megaestrutura que será instalada na área externa do Auditório Ibirapuera. Além de conferir a transmissão dos jogos, o público poderá apreciar um after ao som de mais de 20 nomes da música nacional, entre eles: Alok, Anitta, Dennis DJ, Wesley Safadão, Luiza Sonza, Turma do Pagode, Jão, Jorge & Mateus, Racionais, Seu Jorge, Matuê, Marisa Monte, Marcelo D2 e Banda Eva. Os ingressos podem ser adquiridos pela Ingresse.

Febrabran na Bienal de São Paulo

Entre os dias 9 e 11 de agosto, das 9h às 20h, a Bienal de São Paulo receberá a 32ª Febrabran Tech 2022. O congresso é considerado o maior de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina. Para conferir a programação completa ou adquirir o ingresso acesse o site da Febrabran Tech.

Parque Família

Com mais de dez opções de brinquedos para crianças de todos os tamanhos e idades, o Parque Família segue no Parque durante o mês de agosto. Localizado na Arena de Eventos, ao lado do Museu Afro Brasil, o espaço funcionará de sexta-feira a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos individualmente, pelo preço de R$ 10 cada, ou o combo com seis tickets pelo valor de R$ 50.

Exposição do Tim Burton na Oca

A megaexposição “A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton”, segue na A Oca até 14 de agosto, de terça-feira a domingo, das 9h às 21h. O evento promove uma imersão na atmosfera peculiar e fantástica do pintor, ilustrador e cineasta Tim Burton, que dirigiu clássicos como Edward Mãos de Tesoura, Alice no País das Maravilhas, Dumbo e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Os ingressos custam a partir de R$20 e podem ser adquiridos na bilheteria oficial (Oca – somente nos horários/dias da exposição) ou no site Ingresso Rápido.

Programação do Planetário Ibirapuera

O Planetário Ibirapuera segue com o espetáculo “Show de Luna”. A atração apresenta diversas histórias de Luna, uma garota apaixonada por ciências, que usa a imaginação para descobrir respostas do universo juntamente com seu irmãozinho Júpiter e seu furão de estimação Cláudio. A sessão dura aproximadamente 40 minutos e é destinada ao público infantil de dois a seis anos de idade. A sessão ocorre no domingo (7), às 11h. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), com compra pelo site.

O Planetário também exibe a exposição “Da Terra Ao Universo”, que proporciona uma viagem deslumbrante através do espaço e do tempo ao universo revelado pela ciência. Em projeção fulldome, cada sessão tem aproximadamente 35 minutos e é recomendada para público acima de 5 anos. As sessões ocorrerão na sexta-feira (5), às 13h, e às 15h; no sábado (6), às 13h, às 15h e às 17h; e domingo (7), às 15h e às 17h. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site.

O espetáculo “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez” também poderá ser conferido no Planetário e destaca o céu de São Paulo, que há muito não se vê por causa da poluição luminosa e crescimento desenfreado da cidade. A sessão será no sábado (6) às 19h. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), e devem ser adquiridos pelo site.

Vale ressaltar que o Planetário Ibirapuera segue todos os protocolos de segurança vigentes. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão e não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara. É necessário chegar com antecedência de 30 minutos e não é permitida a entrada após a abertura da sessão.

Em atendimento ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto de 2021, para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP).

Arte/Exposições no Parque

O Museu de Arte Moderna (MAM) está aberto de terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30). Aos domingos, a entrada é gratuita, mas o visitante pode escolher se prefere entrar gratuitamente ou se deseja colaborar com algum valor. Os ingressos podem ser adquiridos por agendamento via site do MAM.

No sábado (6), a partir das 11h, acontecerão ativações na obra Meio Monumento, por meio da iniciativa Contatos com a Arte. A conversa será conduzida por Cauê Alves, Claudinei Roberto da Silva e Cristiana Tejo, curadores do 37°Panorama da Arte Brasileira e terá mediação da artista Giselle Beiguelman. Também no sábado (6), a partir das 15h, o Família MAM exibirá o Mariquinha e os Bichos do Brasil, trata-se de uma oficina interativa de contação de histórias.

No domingo (7), das 13h às 16h, ocorre Jogo de Queimada e roda de conversa para corpos diversos com Coletivo Gaymada São Paulo. A atividade será realizada na Maquise do entorno do MAM e tem o objetivo de mostrar a acessibilidade do esporte para todas as pessoas, independentemente do tipo físico, idade, etnia, sexualidade ou gênero. As inscrições devem ser realizadas com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM.

Já o Museu Afro Brasil (MAB) vai oferecer, entre 5 e 26 de agosto, das 10h30 à 12h, Visitas Virtuais em Libras — Mitologia Iorubá. A visita propõe a apresentação de alguns itens e representações visuais de orixás presentes no acervo do Museu Afro Brasil e é conduzida com a Língua Brasileira de Sinais. As incrições podem ser realizadas na página do Museu Afro Brasil.

Entre os dias 8 e 22 de agosto, das 19h às 21h, a Escola MAB vai oferecer o curso O pensamento de Mahmood Mamdani. As aulas ocorrerão sempre às segundas-feiras e têm o objetivo de promover uma imersão à obra do intelectual ugandense Mahmood Mamdani, um dos grandes expoentes do pensamento africano. Os ingressos estão disponíveis na página do Museu Afro Brasil.

A Escola MAB também vai realizar o curso Exposição de Arte e o olhar do Conservador, entre os dias 10 de agosto e 28 de setembro (sempre às quartas-feiras), das 16h às 18h. Nas aulas, os alunos poderão conhecer os bastidores da montagem de uma exposição de arte. Os ingressos podem ser adquiridos na página do Museu Afro Brasil.

O Museu Afro Brasil conta com mais de seis mil obras, como pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e muito mais. Com diversos núcleos, o acervo tem a intenção de descontruir um imaginário da população negra como inferior e, ao invés disso, reafirmar no prestígio, na igualdade e no pertencimento. As inscrições devem ser realizadas pelo mesmo site.

Pavilhão Japonês

Localizado às margens do lago do Ibirapuera, próximo ao Planetário e ao Museu Afro Brasil, o Pavilhão Japonês é o local ideal para quem deseja aprender mais sobre a cultura japonesa. O edifício, construído por meio de uma parceria entre o governo japonês e a comunidade nipo-brasileira, conta com um salão nobre e diversas salas anexas, um jardim repleto de plantas e árvores ornamentais, além de um lindo lago de carpas. Em seu Salão de Exposição é possível conferir peças doadas pelo governo japonês que retratam as belezas do Japão.

O Pavilhão também conta com com um restaurante estilo take away, o Na Na Ya, que serve opções variadas de pratos doces e salgados da culinária japonesa. O horário de funcionamento do Pavilhão é de quinta-feira a domingo, e também aos feriados, das 10h às 17h. Vale ressaltar que a entrada é gratuita às quintas-feiras. O valor do ingresso para adultos custa R$15. Estudante com carteirinha, idosos a partir de 60 anos e crianças de 5 a 12 anos pagam meia-entrada R$7. Já crianças abaixo de 4 anos não pagam.

IbiraBike

O Parque Ibirapuera oferece a locação de bicicleta infantil e adulto, triciclo infantil, adulto e handbikes (bicicletas acessíveis às pessoas com deficiência) pelo valor de R$10 a primeira hora. Já a bike família está disponível pelo valor de R$30 a primeira hora. Para incluir cadeirinhas frontais e ou traseiras para crianças e pets nos modais é cobrado um adicional de R$ 5 no custo da hora. Vale ressaltar que a locação desses modais pode ser feita nos portões 4, 6, 9 e 10, das 8h às 19h, com a devolução até às 20h.

Visita Guiada — IbiraTour

O IbiraTour, circuito guiado realizado com apoio de carrinhos elétricos, funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Com duração de 45 minutos, os carrinhos têm capacidade para transportar até quatro pessoas por vez em um circuito sem pausas ou descidas no trajeto. No passeio, que está com preço promocional de R$25, os visitantes conhecem mais sobre a história e curiosidades do Ibirapuera. O ponto de embarque e desembarque fica no Portão 4.

Centro de Visitantes

Para obter informações sobre a programação cultural do Ibirapuera, bem como as atividades esportivas e de lazer, basta comparecer ao Centro de Visitantes do Parque Ibirapuera. Com horário de funcionamento das 8h às 18h, o espaço fica localizado no térreo da Escola Municipal de Astrofísica, no salão de exposições temporárias, e conta com uma maquete com os principais pontos de interesse, painéis informativos e monitores prestando informações.

Alimentação

Vendedores autônomos de bebidas, água de coco, alimentos e brinquedos: atendimento das 5h às 23h.

Lanchonetes: Sabor Ibira e Madureira estão abertos diariamente, das 7h às 20h. O Sabor Ibira, agora, oferece cervejas em seu menu, mas não é permitida a saída com garrafas de bebidas alcoólicas do espaço.

Quiosques: Nutty Bavarian, de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, e aos domingos, das 8h30 às 18h30; Sorvetes Rochinha, diariamente, das 10h às 19h; Oakberry, segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e sábado a domingo, das 8h30 às 19h20; Bacio di Latte, diariamente, das 9h às 20h; Churros no Parque, de sexta-feira a domingo, das 10h às 19h.

Pipoca no Parque: no portão 4 e na ponte funciona diariamente, das 10h às 19h, já no Planetário Ibirapuera funciona de sexta-feira a domingo, das 10h às 19h, e no parquinho funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 19h

Restaurantes: Prêt MAM (Restaurante) funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e aos sábados, domingo e feriados, das 12h30 às 17h. Já o Restaurante Selvagem funciona de terça a quinta-feira das 19h às 23h; sexta-feira, das 12h às 16h (almoço) e 19h às 23h (jantar); aos sábados, das 12h às 16h (almoço) e 19h às 23h (jantar); e aos domingos, das 12h às 17h.

Cafés: Pão Bienal, funciona diariamente, das 8h às 19h, e Prêt MAM (Café) atende todos os dias, das 10h às 16h.

Área Gastronômica iFood: sábados e domingos, das 9h às 18h.

Outros serviços

Quadras Poliesportivas: funcionam todos os dias, das 5h às 23h. O Parque conta com quadras para diferentes modalidades, entre elas: futebol society, duas voltadas ao basquete e duas quadras livres para prática de esportes de areia – futevôlei, beach tênis e vôlei.

Vale ressaltar que todos os equipamentos são gratuitos e abertos ao público em geral. As quadras funcionam de acordo com o horário de abertura e fechamento do parque e não é necessário reservar. A utilização é feita por ordem de chegada.

Estacionamento: Portão 7 funciona diariamente, das 6h às 20h, com saída de veículos até às 23h. Já o Portão 3 opera das 5h às 23h.

Posto de Atendimento em Primeiros Socorros: atendimento diário, das 6h às 23h. Localizado próximo ao Portão 5.

Banheiros: 1,2 e 3 abrem das 6h às 18h. Já os banheiros 5,6,7 e 8 abrem das 5h às 23h.

Para mais informações acesse as redes sociais do Parque Ibirapuera. Instagram: @ibirapueraoficial.ibi Facebook: Parque Ibirapuera.