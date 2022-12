Ibirapuera concentra atrações de Natal

Estreou no último sábado (3), o tradicional e mágico Natal no Parque Ibirapuera. Este ano, a celebração tem como temática “Uma Aventura no Parque Encantado” que destaca a rica fauna e flora que compõem o ambiente do Ibirapuera. Além do espetáculo no lago, com efeitos holográficos, a grande novidade é que o Parque tem mais de 100 árvores com iluminação especial para criar um cenário encantado, além de uma praça gastronômica.

O Parque também conta com a maior árvore de Natal de São Paulo, com cerca de 55 metros, com iluminação encantadora e músicas natalinas. A árvore de Natal é ligada diariamente, às 19h. Já os shows na fonte do lago Ibirapuera ocorrem em três horários: às 19h30, às 20h30 e às 21h30. O evento será realizado até o dia 26 de dezembro.

Música no Parque

No próximo sábado (10), às 11h30, o programa Música no Parque, criado pela Urbia, apresenta um concerto da Orquestra Brasileira da Escola de Música do Parque Ibirapuera. Com um repertório composto por músicas de Pixinguinha, Milton Nascimento e Ary Barroso, o evento é gratuito e será realizado na Arena da Marquise.

Já no domingo (11), às 12h, também na Arena da Marquise, haverá uma apresentação bem no clima de festas de fim de ano. A Orquestra Furiosa, sob a regência de Nailor Proveta, apresenta o espetáculo “Natal à moda da casa de Bach a Pixinguinha”, que traz grandes clássicos do repertório natalino. Na ocasião, o Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera, realizará uma participação especial, sob a regência de Daniel Regin.

Ártico Pocket

A partir do próximo sábado (10), o Ibirapuera recebe maior e mais bonito evento de neve e gelo do país apresenta sua versão pocket. Ao todo, são 200 m² de neve para quem deseja fazer anjinhos no chão e guerras de neve com seus amigos e familiares. No local, os visitantes poderão usufruir de escorrega de gelo, iglu e até boneco de neve. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla e custam a partir de R$ 50. A atração permanece no Parque até 5 de fevereiro.

Dinossauros Patagotitan

Para quem ainda não viu a mostra “Dinossauro Patagotitan — O Maior do Mundo”, estes são os últimos dias para conferir. Pela primeira vez direto da Patagônia, Argentina, a mostra está em exibição o Pavilhão das Culturas, no Parque Ibirapuera, só até 11 de dezembro. A exposição científica conta com o maior dinossauro que existiu na Terra, o tiranossauro Patagotitan, e uma coleção paleontológica impressionante com 16 réplicas de esqueletos de dinossauros e 20 fósseis originais dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os ingressos custam de R$20 a R$50 por pessoa e podem ser adquiridas no Live Pass. Crianças até dois anos de idade não pagam.

Planetário

O Planetário segue com o espetáculo “Show de Luna”. A atração apresenta diversas histórias de Luna, uma garota apaixonada por ciências, que usa a imaginação para descobrir respostas do universo juntamente com seu irmãozinho Júpiter e seu furão de estimação Cláudio. A sessão dura aproximadamente 40 minutos e é destinada ao público infantil de dois a seis anos de idade. As sessões ocorrerão no sábado (10), às 13h e às 15h, e no domingo (11), às 11h e às 13h.

Outro espetáculo programado para o espaço é “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez”. As sessões serão no sábado (10), às 19h, e no domingo (11), às 17h. Na ocasião, os visitantes poderão conferir o céu de São Paulo, que há muito não se vê por causa da poluição luminosa e crescimento desenfreado da cidade.

O Planetário Ibirapuera realizará a sessão “Planetas do Universo”, que faz uma reflexão sobre as descobertas que mexem com a humanidade e que trazem à tona questões profundas dos seres humanos: será que estamos sozinhos no universo? As sessões ocorrerão no sábado (10), às 17h, e no domingo (11), às 15h.

Vale ressaltar que os ingressos de todas as sessões acima citadas custam R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada), e devem ser adquiridos pelo Urbia Pass.