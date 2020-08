Hospital São Paulo registra 500 altas de pacientes com covid-19

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil até o presente momento, o Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp, contabiliza mais de 500 altas médicas de pacientes que foram internados com o diagnóstico da doença, sendo que dessas, 177 são de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dedicadas exclusivamente para este tipo de tratamento. “Precisamos lembrar que o Hospital São Paulo não ficou apenas no atendimento da covid. Ele continuou a assistência, principalmente a pacientes diagnosticados com doenças que precisam de tratamento contínuo, como os da Oncologia. Nós dividimos o HU no que chamamos de “cortes”, pois, por se tratar de uma doença altamente contagiosa, os pacientes tinham que ser isolados dos outros, por isso temos as UTIs para a covid e as UTIs para os demais tratamentos”, explica José Roberto Ferraro, superintendente do HSP/HU Unifesp.

Um dos motivos para o número expressivo de pacientes curados é a integração dos setores de diversas áreas do hospital. “É um trabalho de time, contínuo. Há uma equipe multidisciplinar na UTI, com todos os profissionais que a compõem, e ao mesmo tempo uma parceria grande com os setores administrativos do hospital, que nos proveem as condições necessárias para esse atendimento, tanto em termos de infraestrutura, quanto de equipamentos, insumos e medicamentos”, afirma Flávia Machado, docente da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) e coordenadora das Unidades de Terapia Intensiva Adulto do HSP/HU Unifesp. “Não temos palavras para explicar este sentimento. Todo o hospital se uniu em prol das vidas que foram salvas; toda a equipe de saúde, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, limpeza, áreas administrativas, a engenharia, que ergueu uma UTI em dez dias, enfim, o sentimento é de união”, completa Ferraro.

Outra ação de suma importância para se manter toda essa estrutura e encorajar os profissionais atuantes é a arrecadação de doações, que chegam nas mais diferentes formas e são fundamentais neste enfrentamento. “Cada doação, cada uma delas, desde a fatia de pizza, de bolo, dos alimentos para o plantão noturno, até as grandes doações de empresas para a compra de materiais, principalmente no começo, quando eram muito escassos e com valores acima dos de costume, é fantástica. Todas as comemorações, os vídeos de palmas, são reais, e cada alta é uma vitória”, finaliza o superintendente.

Por Paula Garcia – Unifesp