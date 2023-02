Hospital São Paulo: PS continua em reforma

Foto: Alex Reipert/Unifesp

A Unifesp divulgou, na semana passada, fotos de uma visita de acompoanhamento das obras de reforma do Pronto Socorro do Hospital São Paulo. A unidade de emergência está fechada desde maio do ano passado quando, inicialmente, foi divulgado um prazo de 3 meses para reforma. Depois de ultrapassada a previsão, procurada pelo jornal SP Zona Sul, a Unifesp informou que a obra seria mais complexa e por isso não há data estimada para conclusão dos trabalhos. Na comunicação atual, a Unifesp indica que as obras estão na Fase A, com retirada de entulhos, demolição de áreas sem uso (denominadas de caixão perdido), descupinização e reforço das vigas de sustentação.

Essa fase está prevista para finalização nesta semana, segundo informações da equipe de infraestrutura do HSP/HU. “Houve uma ampliação no layout, com aumento do número de leitos, priorizando o atendimento mais humanizado e a acessibilidade dos pacientes. Ao todo a área abrange 4 mil m² e receberá uma estrutura de 14 toneladas, por isso a importância no reforço das pilastras”, explicou a engenheira Marceline Forin.

O acompanhamento das obras contou com a presença do superintendente do Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp), Nacime Salomão Mansur, que recebeu nas dependências do hospital a reitora pro tempore da Unifesp, Raiane Assumpção, a assessora de Relações Acadêmicas e Institucionais, Isabel Marian Hartmann de Quadros, e o chefe de Gabinete, Dan Rodrigues Levy, para visita de acompanhamento da reforma dos prontos-socorros Adulto e Infantil do HU.

Acompanhados de membros da diretoria do hospital, os representantes do gabinete também visitaram as instalações do subsolo do prédio, onde estão previstas obras prioritárias para melhorias da cozinha hospitalar e modernização de cinco elevadores. “Infraestrutura é essencial para que o todo funcione”, comentou Assumpção.

Mansur afirma que as obras de infraestrutura estão sendo priorizadas conforme entrada de recursos, e de acordo com o risco que representam. No momento, além das obras do pronto-socorro, também está previsto para ser finalizado o reparo no sistema de ar-condicionado que abastece todo o prédio do HU.

SPDM

A Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) é a responsável pelo gerenciamento do hospital. Em outubro passado, enviou uma nota ao São Paulo Zona Sul esclarecendo que problemas estruturais foram encontrados e agora não há mais prazo definido para a retomada da normalidade no Pronto Socorro:

“O Pronto-Socorro do Hospital São Paulo encontra-e em obras desde o dia 23 de maio. O trabalho é extremamente necessário para oferecer instalações adequadas e com acessibilidade à população. As pilastras que estavam comprometidas pelo chamado ‘cupim de concreto’, passaram por uma completa reestruturação. Sendo assim, se faz necessária uma obra de reforço para que a estrutura suporte o peso de duas toneladas do sistema elétrico, de esgoto e de climatização”. Em razão disso, a finalização da obra deverá ser estendida, ainda sem data definida. Enquanto a reforma prossegue os pacientes devem procurar a UPA Vila Mariana.”, sugere a SPDM.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana fica bem próxima ao HSP, na Rua Dr. Diogo de Faria, 620 – Vila Clementino, e tem capacidade para realizar cerca de 18 mil atendimentos ao mês, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.