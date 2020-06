Hospital São Paulo inaugurou novos leitos de UTI para tratamento de Covid

O Hospital São Paulo, hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (HSP/HU Unifesp), inaugurou, 31 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes em estado grave diagnosticados com a covid-19 e mais 10 leitos de internação para pacientes sem o diagnóstico da doença. A readequação das áreas entregues e a aquisição dos novos equipamentos só foram possíveis por meio de R$ 3,5 milhões recebidos por meio da campanha #DoeHSP.

“A abertura desses novos leitos vai nos propiciar a oportunidade de atender de forma adequada a demanda crescente que temos tido de pacientes com covid-19. É uma oportunidade única. Queremos muito agradecer isso, uma UTI moderna, bem equipada, com recursos humanos e recursos de estrutura plenamente adequados para que a gente possa exercer essa nossa missão”, garante Flávia Machado, docente da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) e coordenadora das Unidades de Terapia Intensiva Adulto do HSP/HU Unifesp.

A cerimônia de entrega aconteceu por meio de videoconferência e reuniu a reitora da Unifesp, Soraya Smaili, o vice-reitor, Nelson Saas, o superintendente do Hospital São Paulo, José Roberto Ferraro, os representantes da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), além de diretores de diversos seguimentos do Hospital São Paulo e da Unifesp e os representantes das empresas Arteris, BTG Pactual, Eurofarma e Península, responsáveis pelas doações que custearam os leitos entregues.

Smaili agradeceu e parabenizou o trabalho de todos(as) que uniram esforços para entregar as áreas prontas para atendimento em apenas duas semanas: “Para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui com vocês participando desse momento tão especial de união e de tanto esforço reunido, das empresas e das famílias de vocês, para trazer mais esta entrega para a população de São Paulo, principalmente para a região sudeste da nossa cidade, onde o Hospital São Paulo é o hospital de referência. Quando tudo isso passar, esses equipamentos e leitos estarão como um legado para atender os mais carentes da nossa sociedade, as pessoas mais vulneráveis que procuram o Sistema Único de Saúde (SUS). Esses leitos também são um fortalecimento do SUS”.

A campanha de doação teve início no dia 25 de março e já possibilitou a aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual (EPIs), respiradores, monitores e bombas de infusão, mantendo os atendimentos e a segurança dos(as) pacientes acometidos(as) pelo novo coronavírus e dos(as) profissionais atuantes no seu combate.

Você também pode fazer parte dessa rede de solidariedade e contribuir com a campanha. Acesse www.unifesp.br/doehsp. A fim de manter a transparência da ação, na página também estão disponíveis os valores e as quantidades de doações recebidas até o momento.

Por Paula Garcia – Unifesp