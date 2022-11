Hospital no Jabaquara recebe prêmio internacional

Quatro hospitais municipais da cidade de São Paulo foram listados entre os “Melhores hospitais públicos do Brasil 2022”, premiação inédita promovida pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o Instituto Ética Saúde (IES) e a Organização Nacional de Acreditação (ONA). As unidades municipais premiadas são Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, na Vila Santa Catarina – Jabaquara; M’Boi Mirim – Dr. Moysés Deutsch, no Jardim Ângela; Hospital Infantil Menino Jesus, na Bela Vista; e Hospital Cidade Tiradentes – Carmen Prudente, na zona leste

Participaram da avaliação 136 hospitais públicos de 11 estados brasileiros. São unidades que possuem acreditação de nível três de excelência da ONA, ou têm certificação de qualidade plena em nível internacional.

Os quatro hospitais municipais ganhadores foram avaliados de acordo com quesitos relacionados à qualidade de assistência e à segurança, além de interação entre os processos, acompanhamento e avaliação de resultados e gestão de excelência com foco nos resultados, incluindo sustentabilidade, responsabilidade socioambiental e ciclos de melhorias. “É um orgulho para nossa cidade esse reconhecimento. Trabalhamos em parceria com as organizações sociais continuamente para oferecer os melhores serviços e estrutura física adequada à população de São Paulo”, comemorou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

O secretário acrescentou que os investimentos realizados pela Prefeitura de São Paulo na saúde da capital impactam significativamente na qualidade de vida das pessoas. “O Avança Saúde está ampliando e aprimorando a rede municipal de saúde. Por meio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), já concluímos 83 obras e temos 24 em andamento, com investimento de mais de 75 milhões de dólares pela SMS e 51 milhões pelo banco até setembro deste ano,” disse.

“Estamos conseguindo aliar o bom atendimento com a qualidade, a expertise e um atendimento muito mais rápido e completo aos pacientes. Em breve, esperamos que outros hospitais nossos possam receber esse mesmo prêmio”, destacou a secretária-executiva de Atenção Hospitalar, Marilande Marcolin.

O Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho – Vila Santa Catarina, também gerido pela OSS Albert Einstein, ficou em 13o. na lista. Possui 115 leitos de internação clínica e cirurgia oncológica, 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de 23 consultórios. Tem capacidade ambulatorial para atender cerca de 10 mil pacientes por mês.

Popularmente conhecido como Hospital Municipal Vila Santa Catarina, é o único equipamento de alta complexidade do município e, embora localizado no Jabaquara, ital oferece atendimento a pacientes de todas as regiões, divididos em grandes linhas de cuidado: materno infantil (sendo referência em obstetrícia e maternidade de alto risco e em hemodiálise pediátrica), cirurgias eletivas e transplantes.

O local também é a principal referência em oncologia para a Prefeitura de São Paulo e atende 300 novos casos por mês, realizando todo o tratamento, como cirurgias e quimioterapia.Em maio, foi entregue à população o Centro de Alta Tecnologia em Diagnóstico e Intervenção Oncológica Bruno Covas, no Hospital da Vila Santa Catarina,. O Centro disponibilizará ao cidadão paulistano tratamento de alta complexidade, com implemento de robótica, inédita em rede municipal do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com capacidade ambulatorial para atender 10 mil pacientes por mês, a unidade é um dos legados pós-pandemia no município, é composta por 115 leitos de internação clínica e cirurgia oncológica, 40 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), além de 23 consultórios. Dispõe de dois equipamentos de tomografia, um de ressonância magnética, sete salas de intervenção por ultrassom, uma sala de histeroscopia, uma de cistoscopia, duas salas para endoscopia, colonoscopia e broncoscopia, etc