Hospital do Servidor tem posto de vacinação contra a gripe

A Campanha de Vacinação contra Influenza teve início na última segunda-feira (10), na cidade de São Paulo, e o posto de Vacinação do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) está disponibilzando o imunizante. A campanha, inicialmente, terá duas fases, destinadas a grupos prioritários.

Pessoas que se enquadrarem nos pré-requisitos podem se dirigir ao Posto do Iamspe na Avenida Ibirapuera, 1215, das 7h30 às 17h, com documento em mãos, preferencialmente o CPF, ou o cartão do SUS. Crianças até seis meses e menores de seis anos serão atendidas no horário das 7h30 às 12h.

Desde 10/04/2023

– Pessoas com 60 anos ou mais;

– Crianças até seis meses a menores de seis anos;

– Gestantes e puérperas;

– Pessoas com imunossupressão;

– Povos indígenas.

A partir de 17/04/2023

– Profissionais da saúde;

– Profissionais da educação;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Pessoas com comorbidades;

– Profissionais de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso;

– Profissionais portuários;

– Profissionais das forças se segurança e salvamento;

– Profissionais das forças armadas;

– Profissionais do sistema prisional;

– População privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

Iamspe retomou atendimento presencial

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iampse) retomou neste início de abril o atendimento presencial das áreas de Cadastro e Arrecadação, serviço interrompido durante a pandemia de Covid-19. A suspensão temporária do atendimento fez parte das ações adotadas pelo Instituto para reduzir o avanço e a circulação do vírus.

Serviços como regularização financeira e cadastral, emissão de segunda via de cobrança, liberação provisória de atendimento médico condicionada ao acerto de débitos e informações sobre carteirinha digital e QR Code voltam a ser feitos diretamente na Av. Ibirapuera, 981, em São Paulo (SP). O atendimento por e-mail e telefone segue em funcionamento:

Cadastro: cadastro@iamspe.sp.gov.br e (11) 4573-9954/ 9955

Arrecadação: afastamento@iamspe.sp.gov.br e 4573-8181/ 8814 / 8815 / 9335

O atendimento presencial não realiza a inclusão de beneficiários, agregados e contribuintes. Esse procedimento continua a ser feito pelo RH de origem do servidor ou pelo e-mail cadastro@iamspe.sp.gov.br.

Atendimento presencial Iamspe – Cadastro e Arrecadação

De segunda a sexta, das 7h às 16h

Avenida Ibirapuera, 981 – andar térreo – Vila Clementino.

Sobre o Iamspe

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) é o sistema de saúde do servidor público estadual. Com uma rede de assistência própria e credenciada presente em mais de 100 municípios, o Iamspe oferece atendimento a 1,3 milhão de pessoas, entre funcionários públicos estaduais e seus dependentes.

São mais de duas mil opções de atendimento no Estado, incluindo hospitais, clínicas de fisioterapia, médicos e laboratórios de análises clínicas e de imagem, além de postos de atendimentos próprios no interior, os Ceamas, e o Hospital do Servidor Público Estadual, na Capital, região da Vila Clementino, onde há inclusive uma estação de metrô ao lado – AACD/Servidor.

O Iamspe é um órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital.