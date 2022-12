Hospitais na zona sul funcionam 24h

A nomenclatura pode passar uma impressão diferente, mas dos 17 Hospitais Dia, mais de 50% funcionam 24 horas para atender a população de forma ininterrupta

O objetivo de atender em todos os períodos do dia é otimizar o uso da estrutura cirúrgica dos HDs promovendo uma reorganização no fluxo do município, reduzindo a demanda nos demais hospitais

A Cidade de São Paulo conta com nove Hospitais Dia (HDs) que funcionam 24h, ininterruptamente, de domingo a domingo. É mais da metade das 17 unidades que a capital tem. Uma delas fica no Ipiranga, região Sudeste, e outras três na zona sul da capital: Cidde Ademar, Capela do Socorro e Hospital Integrado Santo Amaro (Hisa).

Além deses, há outros dois nas zonas Norte (Brasilândia/Freguesia do Ó e Vila Guilherme/Vila Maria); duas na Oeste (Butantã e Sorocabana/Lapa); e uma na Leste, o HD São Miguel.

A ampliação do horário de funcionamento dos HDs é uma iniciativa do programa Avança Saúde SP e tem como objetivo otimizar a utilização da estrutura cirúrgica dos HDs a fim de promover uma reorganização no fluxo de atendimento do município, agilizando a demanda nos demais hospitais, que devem se encarregar das cirurgias de maior complexidade ou de pacientes com estado mais grave de saúde. Colecistectomias por via laparoscópica, cirurgias de correção de incontinência urinária de esforço pela técnica de slings, as otonorrinolaringológicas e colonoscopias em idosos com comorbidades são destaques do programa.

Os HDs são equipamentos da Rede de Atenção Especializada que realizam procedimentos considerados de pequena e média complexidade. Nessas unidades, são realizadas cirurgias gerais, vasculares, ginecológicas, pediátricas, proctológicas e otorrinolaringológicas, além de consultas especializadas e exames. Cirurgias que necessitam de maior período de observação e procedimentos em idosos e pessoas com comorbidades são realizados nas unidades 24 horas. Os casos de pequeno e médio porte, em pacientes sem comorbidades, são realizados nos demais HDs.

Novos horários

Em agosto do ano passado, cirurgias e procedimentos diagnósticos cirúrgicos eletivos, que eram até então realizados somente em hospitais convencionais, passaram a ser realizados em HDs que tiveram seus horários de funcionamento estendidos para atender à demanda dos cidadãos. O HD da Mooca funciona até as 22h. As outras unidades Itaim Paulista, Campo Limpo, M’Boi Mirim I, São Mateus, Penha, M’Boi Mirim II e Vila Prudente atendem até as 19h.