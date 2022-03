Homenagem às mulheres terá espumante em pizza bar

Força, inteligência, capacidade de trabalho, sintonia com o mundo moderno… Cada dia mais, os adjetivos e qualidades da mulher atual extrapolam o conceito tradicional da feminilidade. Mas, isso de forma alguma quer dizer que elas perderam a doçura, a sensibilidade, o romantismo… Celebrar o Dia Internacional da Mulher, portanto, pede um equilíbrio entre suavidade e intensidade.

É nisso que acredita a equipe da GattoFiga Pizza Bar, que irá comemorar a data, na próxima terça, com um evento especial, trazendo toda a garra e bom gosto das mulheres a um ambiente decorado com pétalas de rosas, arranjos florais, luz de velas, quadros inspirados na cultura veneziana…

Como se não bastasse, o dia 8 de Março ainda será marcado pelo show da cantora de jazz Andrea Fernandes, acompanhada de Airton Fernandes e Ricardo Castellanos. Ou seja, aquele clima intimista que a GattoFiga já garante todas as noites, ganha um tom especial pela homenagem às mulheres de sua vida. Aliás, para além das pétalas de rosas, as mulheres ainda serão recepcionadas e presenteadas por uma taça de espumante, para garantir o brilho especial logo na chegada à casa.

Cardápio

Para o jantar, a escolha será livre no cardápio. Em se tratando de criar momentos especiais, vale destacar, a GattoFiga é expert. Uma sugestão é começar com bons drinks, como o Bloody Mary – clássico que ali ganha glamour pela apresentação. Há outras opções, como Moscow Mule, Aperol Spritz, Rosé de Lemoncelo etc.

Com as altas temperaturas, um vinho rosé ou branco pode acompanhar as entradinhas únicas. Mas os fãs incondicionais dos tintos podem ficar tranquilos – há diferentes rótulos na carta.

Depois, chame à mesa uma das entradas elaboradas da GattoFiga. Que tal um Crostini de Lemon Pepper? É massa da pizza fininha crocante que ganha refrescância com o lemon pepper. Já a tábua de frios pode ser montada com até quatro pedidas entre Presunto Parma, Calabresa artesanal com erva-doce, Pancetta defumada, Gorgonzola dolce, Taleggio, Brie e Pepperoni Artesanal. Acompanha tomatinhos confitados, mini crostini de lemon pepper e geléia artesanal.

A massa das pizzas fermenta por até 72 horas. As coberturas são feitas com molho italiano San Marzano e ingredientes frescos e de qualidade, além de queijos como o Fior de Latte, Scraciatella, Burrata…

O forno elétrico Izzo, também italiano, cria uma textura única especialmente nas bordas das finíssimas pizzas de inspiração napolitana.

Uma boa ideia para a noite pode ser a Delicatta, que traz Fior di Latte, Palmito Pupunha, Alho Poró, Azeitonas Pretas, Stracciatella e Pimenta Dedo de Moça. Ou a Florença, que há uma harmonização perfeita entre Queijo Brie, Champignon e Pancetta Artesanal, finalizada com Pimenta do Reino.

O cardápio completo está no site gattofiga.com. Nas redes sociais – @gattofigapizzabar – é possível conferir detalhes da decoração primorosa da GattoFiga, que ocupa um sobradinho charmoso em Mirandópolis, o bairro das flores.

A GattoFiga Pizza Bar fica na Rua Luís Gois, 1.625, esquina com R. das Rosas. Reservas pelo Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360.