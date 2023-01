Hip Hop na Água Espraiada!

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia as comemorações de 469 anos da cidade com o tema “São Paulo, o Mundo Se Encontra Aqui”. Neste ano, o Aniversário ocupa o Vale do Anhangabaú com um repertório eclético que representa cada região do país, no dia 25, e também traz uma programação plural para diversos pontos da cidade. Entre as atrações, estão shows de João Gomes, Belo, Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO, Fresno com Vitor Kley e Thedy Corrêa, Almir Sater, no Anhangabaú, além de Nando Reis, Maria Gadú, MC Hariel, Dexter, Negra Li, Brisa Flow e Rappin’ Hood, entre outros, na programação dos equipamentos culturais.

“São Paulo é a cidade de todos, aqui se encontram as pessoas e as culturas de todo o Brasil e um pouco da cultura de todo o mundo”, afirma o prefeito Ricardo Nunes. “Essa reunião de pessoas tão diferentes mostra o quanto São Paulo é uma cidade que abraça todos que vem aqui em busca de oportunidades. É isso que vamos celebrar nesta festa”, disse o prefeito.

“O tema São Paulo, o Mundo Se Encontra Aqui remete ao fato de que São Paulo é a cidade mãe do acolhimento, a terra de oportunidades que abraça o povo e a cultura de todas as regiões do Brasil”, afirma a secretária Aline Torres. “Por isso, trazemos ao Vale do Anhangabaú uma programação que representa cada região, de Norte ao Sul, para que as pessoas se vejam e se sintam acolhidas, representadas”.

Inauguração EMIA Chácara do Jockey

Além da programação artística, São Paulo ganha um presente para as crianças. A inauguração de uma nova unidade da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística), no Parque Chácara do Jockey. O projeto de expansão das EMIAs, iniciado em 2022 com a EMIA Brasilândia, ainda contemplará a inauguração de duas novas unidades em 2023. A programação infanto-juvenil inclui a Viradinha Cultural, a partir das 10h.

Vale do Anhangabaú

A programação traz um artista de cada região do país e mais uma atração de cultura popular típica da região. O Centro Oeste abre as comemorações com show do cantor e violeiro Almir Sater. Do Sul, o rock do Fresno une forças com Thedy Corrêa e o pop de Vitor Kley. Diretamente do Norte, acontece o Baile da Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO. Do Sudeste, show de Belo. Por fim, o Nordeste encerra a festa com show de João Gomes. As atrações de cultura popular, apresentadas nos intervalos dos shows, serão divulgadas em breve.

Aderindo ao novo formato de eventos no Vale do Anhangabaú, o palco terá, neste ano, entrada controlada e revista, para melhor segurança de todos os frequentadores. O acesso é gratuito e sujeito à lotação do espaço. Caso o local atinja a lotação máxima, só será permitida a entrada de novas pessoas caso haja rotatividade de público. A entrada será feita por um acesso na praça em frente ao prédio dos Correios – portanto, recomendamos que os munícipes que optarem pelo metrô desembarquem na Estação São Bento (Linha Azul), saída do Vale do Anhangabaú. Menores de 16 anos não entram desacompanhados e não é permitida a entrada com latas, garrafas, embalagens abertas de alimento e guarda-chuva. A relação completa das restrições será divulgada em breve nas redes sociais da SMC.

Entre 12h e 18h, haverá também programação infantil na Praça das Artes. A Festa dos Pequeninos terá intervenções artísticas, oficinas, recreação, música e contação de histórias. Entre elas, apresentações de Cia Chegança, Dois Girassóis, Oras Bolhas e Ciranda das Flores. A entrada será pela mesma entrada do show principal e também está sujeita às mesmas regras de segurança.

Hip Hop

A Área de Lazer Água Espraiada, na Zona Sul, terá programação especial de hip hop com Tributo ao Sabotage, nos dias 21 e 22. No sábado, shows de Negra Li, Don L e Rappin’ Hood, entre outros. No domingo, se apresentam Tássia Reis, MC Hariel e Hyperanhas.

A programação do Hip Hop continua nas Casas de Cultura. O destaque fica para o dia 25, na Casa de Cultura Hip Hop Leste, com shows de Dexter, Brisa Flow, Dow Raiz e KL Jay convida Xis, entre outros.

Espaços culturais

O Aniversário de São Paulo também chega aos equipamentos da SMC. No Centro Cultural São Paulo (CCSP), o cantor Nando Reis apresenta os hits dos seus 40 anos de carreira com a participação especial do filho, Sebastião Reis, no dia 25. Já no dia 28, Maria Gadú faz o show do seu último lançamento, o álbum “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.

Na Vila Itororó, é inaugurado o portal de entrada da Vila Itororó, pelo artista Ciro Schu. Escultura de metal com ferros diversos, envolta com luzes, guia o público pela entrada do centro cultural, além de valorizar a entrada do espaço. O local também recebe o show Simoninha Canta SP, uma homenagem de Wilson Simoninha para a cidade.

Nas bibliotecas, a programação acontece ao longo de todo o mês, com as contações de histórias Fantasmas da São Paulo Antiga, da Cia Mapinguary; Resgatando o Fio das Velhas Historias em SP, de Sandra Guzman; e São Paulo de Tantas Histórias, de Cia. Luarnoar.

O Museu da Cidade apresenta as exposições INTERSECÇÕES – Negros(as), indígenas e periféricos(as) na cidade de São Paulo e Revelando Territórios, São Paulo na pandemia. Ambas são inauguradas no dia 25, com abertura oficial das 14h às 16h, e permanecem abertas para visitação até 15 de agosto. A primeira acontece no Solar da Marquesa de Santos e Casa da Imagem e ilumina os fazeres das populações negra, indígena e periférica e reforça suas importâncias na cena cultural paulistana ao apresentar um conjunto de movimentos culturais, artistas, processos e encontros; já a segunda apresenta imagens e retratos sociais da pandemia, tanto de amadores quanto de profissionais, e ocorre no Solar da Marquesa.

Já nas Casas de Cultura, as comemorações para o aniversário têm início ainda na terça-feira (24) e se estendem até o final de semana, no sábado (28). Levam para todas as regiões da capital paulista diversas linguagens artísticas, voltadas para todo o público. Logo no primeiro dia, terça (24), a Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra recebe, às 15h, o 50+Musical – Rodrigo Aldý convida João Carnavalesco. No dia 25, destacam-se Brincando no Nordeste com Baque CT, na Casa de Cultura Raul Seixas, às 12h; a 1ª Batalha de Tik Tok da Cidade Ademar com Dance Slam, na Casa de Cultura Itinerante Cidade Ademar, às 14h; e o Aniversário de São Paulo com Mc Bin Laden e DJ, na Casa de Cultura São Rafael, às 20h. Na quinta (26), Sarau Escambinho com Escambinho Coletivo, na Casa de Cultura Hip Hop Leste, às 15h. Na sexta (27) Baile Black da Chico com Eu Soul Samba Rock, na Casa de Cultura Ipiranga Chico Science, às 19h30. Por fim, no sábado (28), Revoada com Corpo Aberto Coletivo, na Casa de Cultura Itaim Paulista, às 17h. A Casa de Cultura Salvador Ligabue recebe diversos grupos e artistas de forró, a partir do dia 21. Entre as atrações, estão Forrozada, Trio Sudestino, Nanda Guedes, Peixinho, entre outros.