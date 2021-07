Hemocentro na Vila Clementino precisa de doações de sangue

O Hemocentro do Hospital São Paulo, hospital universitário (HSP/HU Unifesp), está precisando de doação de sangue para reabastecer os bancos. São necessários todos os tipos sanguíneos, em especial, o A e o O negativos. Há também outras regiões com locais de coleta, como os hospitais gerais de Pirajussara, Guarulhos e Diadema.

“Normalmente, julho é um mês de baixa doação em decorrência das férias escolares e das baixas temperaturas, e a previsão para o mês é coletar cerca de 8% a menos que a média do primeiro semestre e cerca de 23% a menos em relação a junho. Por isso, estamos tendo problemas no suporte transfusional ao Hospital São Paulo”, explica Denys Fujimoto, médico Hemoterapêuta e responsável pelo Setor de Coleta do Hemocentro do HSP/HU Unifesp.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado. Não devem doar temporariamente pessoas com sintomas de gripe ou resfriado. Confira outras informações na Cartilha de Doação de Sangue do Hemocentro do HSP/HU Unifesp.

Para preservar a saúde dos doadores diante da pandemia do novo coronavírus, os atendimentos estão sendo previamente agendados. O agendamento pode ser feito de segunda a sexta-feira,das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados), pelo telefone (11) 5576-4240 (opção 1).

Serviço:

Hemocentro HSP/HU Unifesp

Endereço: Rua Dr. Diogo de Faria, 824 – Vila Clementino, São Paulo/SP

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h30 (exceto feriados)

Faça o seu agendamento: 11 5576-4240 (opção 1)

Outros locais de coleta:

– Hospital Geral de Pirajussara

Av. Ibirama, 1214 – Jd. são Judas

– Hospital Geral de Guarulhos

Alameda do Lírios, 200 – Parque CECAP

– Hospital Geral de Diadema

Av. José Bonifácio, 1641 – Serraria