Haverá desapropriações do metrô no Planalto Paulista?

Esta semana, a Companhia do Metrô deu mais um passo indicando que pode iniciar as obras da Linha 20 – Rosa, do metro, que ligaria a região da Lapa, na Zona Oeste, ao município de Santo André. A linha gera grande expectativa não apenas por atender a região do ABC, mas também porque atravessa vários bairros dos distritos Saúde, Vila Mariana e Cursino.

Foram divulgados detalhes da licitação para contratar uma empresa que estudaria as desapropriações necessárias. Vale destacar que a linha prevê estações como Rubem Berta, Indianópolis, Saúde (em conexão com a Linha 1 – Azul) Abraão de Morais e Cursino.

Para a estação Indianópolis, por exemplo, a expectativa é de que a nova parada ficaria na região da Alameda dos Piratinins, junto à Avenida Indianópolis.

Outro edital semelhante já havia sido divulgado em junho e, na verdade, indicava que a preocupação inicial seria estudar as desapropriações e traçado mais na região da capital, apontando 14 estações na cidade de São Paulo. Agora, áreas no ABC também são incluídas, não só para as estações mas também para poços de ventilação, saídas de emergência e subestações primárias. O pátio de manutenção deverá ser implantado em Santo André.

Desde o início do ano estavam sendo divulgadas as áreas em que as estações da capital devem ser implantadas. Na região de Moema, Vila Mariana, Saúde e Cursino, serão elas, unindo dados dos dois editais já divulgados:

Estação Moema – entre a Av. Ibirapuera e Praça do Pombo (Distrito Moema);

Estação Rubem Berta – entre a Av. Moreira Guimarães e a Av. Ceci (Distrito Saúde);

Estação Indianópolis – entre Av. Indianópolis e a Al. Piratinins (Distrito Saúde);

Estação Saúde – entre Av. Jabaquara e Rua Décio (Distrito Saúde);

Estação Abrãao de Morais – entre Av. Prof. Abraão de Morais e a Rua das Mangueiras (Distrito Cursino).

Estação Cursino – entre a Av. do Cursino e Rua dos Operários (Distrito Cursino)

Estação Padre Arlindo Vieira – entre a via de mesmo nome, na região a Praça Jardim Clímax.

Estação Livieiro – entre a Rua Prof. Arnaldo João Semeraro e Rua Carlos Alberto Werneck.

O edital aponta que as propostas das companhias interessadas devem ser entregues até 14 de setembro. Vence a empresa que apresentar o menor preço, e terá 12 meses para concluir o levantamento das áreas a serem desapropriadas.

A divulgação dos editais, sem dúvida, tem grande importância na viabidade do projeto da Linha Rosa, entretanto em se tratando de obras do metrô a população sempre espera atrasos e mudanças de cronograma. Nessa linha, por exemplo, as projeções falam em uma primeira etapa entrando em operação apenas em 2039!

A Linha 20-Rosa terá, no total, 24 estações espalhadas por 31 km entre a zona oeste da capital e o ABCD. A linha começa com a estação Santa Marina, na Lapa, e passará também pelos bairros de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo.

A Linha Rosa também se conectaria, de acordo com essas previsões iniciais, à linha 5 – Lilás, na estação Moema, e à linha 1 – Azul, na estação São Judas. Também teria conexões em outras linhas planejadas para um futuro ainda distante, como a linhas Celeste, 19, outra que está apenas em planejamento. Há inclusive estudos para formação de um “metroanel”, com a interligação entre as linhas Rosa, Verde, Lilás e a também futura linha violeta.