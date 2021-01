Happy Hour em Pizza Bar explora todos os sentidos da clientela

O ano começou bastante chuvoso e, com aroma de esperança no ar – embora ainda repleto de cuidados. Nesse cenário, que tal viver uma experiência gastronômica especial, que mexa com todos os sentidos e faça sentir que momentos devem garantir memórias especiais?

A proposta do GattoFiga PizzaBar é exatamente essa – criar um ambiente ideal para um fim de tarde ou noite que certamente ficará na lembrança: ambiente bem decorado, trilha sonora de bom gosto e suave, drinks e vinhos para brindar a vida, aromas deliciosos e, claro, sabores únicos e incríveis.

E, como Pizza Bar, a proposta da casa está em sintonia com um happy hour que mexa com os sentidos. Das 17h às 20h, a casa está aberta para entradas incríveis, drinks exclusivos e, claro, as pizzas napolitanas que garantiram a fama da GattoFiga, em pouco mais de um ano e meio de funcionamento.

Aproveite o momento para saborear o novo Bardot, novidade entre os drinks autorais da casa. Criado pelo bartender Renato Placeres, leva em sua composição Cachaça, Limão Siciliano, Xarope de Morango e Espuma de Morango com Gengibre.

Quem curtir o Happy Hour no Salão, pode aproveitar a promoção de Double Drink, que vale para Aperol Spritz, Moscow Mule e Bardot, de terça a quinta, das 17h às 20h.

A carta de vinhos tem diversidade e há cervejas para quem prefere algo bem gelado para esses dias com temperaturas acima de 30o.. A Eisenbahn está disponível nas versões Pilsen, Weizenbier, Pale Ale ou American IPA.

Para combinar, chame também à mesa outra recente criação da casa, o Crostini de Sálvia. As folhas frescas de Sálvia ressaltam o sabor da massa finíssima do Crostini, temperada com alho e azeite.

Outra boa pedida para o Happy Hour perfeito é a Parma e Pomodori, que vem acompanhada de Crostini de Parmesão, Fior Di Latte, Tomate Pelado Confitado, Parma e Pesto de Manjericão.

Já a Clementine vai na mesma linha, mas com Mascarpone, Linguiça Blumenau, Azeitonas Pretas, Cebola Roxa e Cebolinha.

A Burrata é outra estrela da casa e quem nunca experimentou essa delícia italiana precisa urgentemente descobrir seu sabor. Na entrada “Pulcinella”, a Burrata vem envolta em Pancetta, acompanhada de Rodelas de Crostini de Lemon Pepper e finalizada com Aceto Balsâmico.

Também pode vir acompanhada de Pesto de Manjericão, Nozes, Tomatinhos Confitados e Crostini.

A Burrata é estrela também na pizza que leva o nome da casa. A GattoFiga tem uma burrata bem no centro da pizza, acompanhada de molho de tomate San Marzano, com pesto de manjericão e nozes.

Outra boa pedida entre as pizzas para esses dias quentes é a Verano, novidade no cardápio da casa. Na massa de longa fermentação natural que é marca da casa, uma colorida combinação de sabores encanta visão e paladar: queijo mascarpone, molho pesto de manjericão, tomatinhos cereja marinados, ricota artesanal, azeitonas pretas, salteada de manjericão e raspas de limão siciliano…. Uma explosão de sabores.

O ambiente, além de belíssimo e requintado, é repleto de cuidados e segue todos os protocolos de segurança.

Promoção

Quem preferir pode também pedir entradas, pizzas sobremesas e todas as delícias do cardápio em casa. Quem pedir duas pizzas para viagem pelo aplicativo disponível no site – gattofiga.com – ganha um Crostine ao inserir o cupom de desconto.

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Fone e WhatsApp: (11) 5587-1360.