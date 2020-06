Há diferentes formas de contribuir com a limpeza da cidade

Durante a quarentena, a Prefeitura e as concessionárias de limpeza pública que atuam na cidade aproveitaram o menor movimento nas ruas e trânsito mais leve para reforçar ações de limpeza urbana. Ao mesmo tempo, a redução da circulação deixou as vias mais limpas, com menos detritos jogados em vias e praças, redução do despejo irregular de entulho e aumento da participação popular na coleta seletiva.

Mesmo com a retomada parcial das atividades comerciais, muitas dessas atitudes podem ser mantidas.

Uma das agendas foi a instalação de Pontos de Entrega Voluntária. No Jabaquara, dois PEVs foram instalados na Praça Whitaker Penteado.

São contâineres dispostos em áreas públicas que facilitam o descarte correto dos materiais recicláveis

com capacidade de 2500 litos, o PEV É adesivado com informações sobre o que pode ser colocado ali: só papel, metais, plásticos e vidros. A coleta é realizada quinzenalmente, de modo que esteja sempre em condições uso.Assim como na coleta seletiva domiciliar, não coloque nos PEVs material não reciclável ou material com sobras de gordura ou sujo, como embalagens de comida delivery com sobras. Enxágue levemente as demais embalagens, também antes de destiná-las nos PEVs.

Carcaças de veículos

Outra ação intensa das subprefeituras na cidade tem sido a de remoção de carcaças de veículos abandonados.

Vale destacar que esse tipo de ação equivale ao descarte irregular de entulho em vias públicas e pode gerar multas de mais de R$ 16 mil reais, já que é tipificada como crime ambiental. Para se desfazer de um carro, é preciso dar baixa na documentação junto ao Detran e vender a carcaça a um desmanche regulamentado.

Já as sobras de pequenas obras, até o volume de um metro cúbico por dia, podem ser levadas aos Ecopontos. Há quase cem deles espalhados pela cidade, pelo menos um por região de subprefeitura. A entrega é gratuita e pode ser feita todos os dias – os Ecopontos continuam operando. Para checar endereços e horário, acesse:

https://bit.ly/2AjBBSf