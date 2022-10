Gratuidade no transporte para 60+ vai voltar

Tema recorrente na campanha eleitoral para o Governo do Estado de São Paulo, a gratuidade do bilhete para idosos com idade entre 60 e 64 anos ganhou um novo capítulo essa semana.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou na segunda, 26 de setembro, que idosos nessa faixa etária vão voltar a ter o benefício nos ônibus municipais, desde que comprovem baixa renda.

A medida passa a valer em 1º de janeiro de 2023 e será acrescentada na proposta de Lei Orçamentária que será enviada à Câmara Municipal. “A partir do dia primeiro do ano que vem, retorna a gratuidade para os idosos de 60 a 64 que estão incluídos no CadÚnico. Dessa forma, receberão a gratuidade aqueles que mais precisam, de forma justa”, afirmou o prefeito. A proposta, que será encaminhada à Câmara Municipal, deve exigir mais R$ 100 milhões de investimentos no benefício para esta parcela da população.

Atualmente, 150 mil pessoas na faixa contemplada estão com o cadastro ativo no CadÚnico e poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente. A medida está sendo tomada em conjunto com o Governo do Estado. “O governador adotou a gratuidade nos transportes estaduais e nós, concordando com a ação, vamos aplicar também na cidade de São Paulo”, contou Nunes.

“A integração entre os governos é importante, especialmente nos transportes, onde existe a transferência com o Bilhete Único”, completou. Assim, esta parcela da população poderá realizar seus deslocamentos pela cidade, seja de ônibus, metrô ou trens, sem impacto financeiro.

Cancelamento

Desde 2013, todas as pessoas com mais de 60 anos tinham direito à gratuidade no transporte público.

Entretanto, em dezembro de 2020, tanto Prefeitura quanto Governo do Estado anunciaram que o benefício seria revogado para pessoas com idade entre 60 e 64 anos.

Na época, a polêmica medida foi defendida pelos poderes estadual e municipal como necessária por conta do impacto nos cofres públicos. E que só poderia ser retomada com envio de verbas federais, por se tratar de benefício concedido a pessoas com mais de 60 anos, conforme previsão da Lei federal que é o Estatuto do Idoso

A estimativa é que este custeio da gratuidade chegue a R$ 5 bilhões ao ano.

O corte do benefício chegou à Justiça, onde decisões liminares chegaram a determinar a retomada da gratuidade, e à Câmara de Vereadores, mas o impasse se mantinha.

Transferência

Neste mês, o governo federal anunciou que irá destinar R$ 160 milhões à capital para ajudar no custo do transporte de idosos. Esta é a primeira vez que a cidade de São Paulo receberá verbas para essa finalidade e o prefeito de São Paulo se empenhou pessoalmente nas negociações que antecederam a sua aprovação no Congresso.

A Prefeitura já enviou os dados solicitados pelo Governo Federal para o recebimento do auxílio. A gestão municipal aguarda a liberação do Termo de Adesão na Plataforma +Brasil para assinatura e finalização do trâmite oficial