Gratuidade no Museu Ipiranga vai até final de dezembro

Está difícil conseguir ingressos para visitar o novo Museu do Ipiranga – eles se esgotam gratuitamente quando o site abre novos lotes, sempre às sextas-feiras, 10h. Mas, os interessados têm uma nova oportumidade agora: a gratuidade dos ingressos para visitar o novo Museu do Ipiranga foi prorrogada até o dia 30 de dezembro.

Outra novidade: a partir de terça-feira, dia 13 de dezembro, os ingressos para visitar o Edifício-Monumento também serão oferecidos na bilheteria do Museu.

Vai funcionar assim: quem agendou a entrada pela plataforma Sympla entra para a visita no horário marcado, sempre na hora cheia, por exemplo, às 11h, às 12h, às 13h etc.

O horário de entrada para quem retira o bilhete na própria unidade será sempre meia hora depois: 11h30, 12h30, 13h30 até as 15h30.

Recomendamos que os interessados priorizem os dias de semana, quando a procura é menor, e cheguem ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência, para retirar o bilhete.

Os ingressos estão sujeitos à disponibilidade do horário: se você não conseguir naquele momento, mantenha seu lugar na fila para o próximo horário.

ATENÇÃO: Cada pessoa pode retirar apenas uma unidade, e não receberemos grupos na bilheteria.

O Museu do Ipiranga funciona de terça a sexta, das 11h às 17h.

Cem mil visitantes

Desde que foi reaberto, em 7 de setembro, mais de cem mil pessoas já passaram por lá. Os lotes continuarão a ser liberados para a quinzena subsequente, sempre às sextas-feiras, às 10h, pela Sympla e pelo nosso site (www.museudoipiranga.org.br)

Para ter sucesso no agendamento, a equipe do Museu sugere que os interessados façam o login na plataforma antes de a página ser aberta, às 10h. Ainda que seja invisível, existe uma fila virtual. Para ganhar tempo, entre já sabendo o dia e o horário que você quer fazer a visita e vá direto neles. Lembre-se que sábado e domingo são os dias mais concorridos e os ingressos tendem a se esgotar primeiro.

Tenha em mãos o número do seu CPF e atualize sempre a página.

Pessoas com mais de 60 anos precisam agendar a visita, diferentemente de crianças com até seis anos e 11 meses, que entram sem a necessidade de ingressos.

Se você não puder comparecer na data agendada, repasse os ingressos para alguém. Eles não são nominais.

Não esqueça de trazer a sua máscara. Em função do recente aumento no número de casos de COVID-19, seu uso nos espaços fechados do museu é obrigatório.

Histórico

O Museu do Ipiranga abriu suas portas em 7 de setembro de 1895 com uma exposição que trazia ao público o acervo do Cel. Joaquim Sertório (1ª metade do século 19 – 1905), um rico proprietário de terras apaixonado por colecionismo.

A partir de suas viagens, Sertório reuniu peças dos reinos animal, vegetal e mineral, além de objetos etnográficos e históricos.

O acervo era composto por bichos empalhados (foto), livros, moedas, medalhas e vestimentas indígenas, além de relíquias, que o coronel mostrava às pessoas que visitavam sua casa, chamada de Museu Sertório.

Essa coleção foi comprada pelo conselheiro Francisco de Paula Mayrink (1839-1906) e doada para o governo do Estado, em 1890, e foi o embrião do acervo do Museu Paulista, inaugurado no Monumento do Ipiranga.

Educativo online

O setor educativo do Museu tem um programa com propostas pensadas especialmente para professores e alunos de todas as idades.

Esses arquivos são gratuitos e podem ser baixados na aba Educativo/Públicos Escolares, no nosso site: https://museudoipiranga.org.br/educativo/publicos-escolares/.

As visitas educativas com a equipe do Museu do Ipiranga estão previstas para o início de 2023.