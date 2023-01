Gratuidade 60+ está de volta

Pessoas com idade entre 60 e 64 anos já podem voltar a circular em ônibus, metrô, trens CPTM e coletivos EMTU sem pagar passagem. Vão precisar usar bilhete único e cartão TOP “carregados” com comprovação da gratuidade.

Desde janeiro de 2021, pessoas com idade entre 60 e 64 anos haviam deixado de ter direito à passagem gratuita no transporte público do Estado. Mas, em dezembro a Prefeitura paulistana já havia recuado e passou a permitir as viagens, perante apresentação de documento comprovando a idade.

Já o Governo do Estado, embora também houvesse divulgado que voltaria com a gratuidade em 2023, até semana passada não havia regulamentado a situação e, assim, metrô, trens e ônibus intermunicipais não haviam retomado a liberação das catracas para esse público.

Como vai funcionar

Antes da interrupção do benefício, pessoas acima de 60 anos usavam o Bilhete do Idoso. Mas, quando a gratuidade foi suspensa, esse tipo de cartão passou a servir apenas para quem tem mais de 65 anos e assim vai permanecer. Ou seja, pessoas que ainda têm o Bilhete do Idoso mas não tinham acima de 65 anos na época da suspensão da gratuidade vão precisar agora de um bilhete único comum.

Mensalmente, o beneficiário deverá recarregar a gratuidade em seu Bilhete Único Comum e quem perdeu o bilhete pode solicitar um novo

As pessoas com idade entre 60 e 64 anos que utilizam os ônibus de São Paulo de forma gratuita, desde dezembro, passarão a contar com uma comodidade maior a partir de 1º de fevereiro, quando poderão recarregar a gratuidade todo inicio de mês no mesmo cartão Bilhete Único, que utilizavam anteriormente.

Para ter acesso à novidade, o passageiro deverá levar seu cartão do Bilhete Único comum e aproximá-lo de um dos equipamentos de recarga dos terminais, estações ou nos ônibus. O procedimento de recarga deve ser feito todo mês.

A gratuidade a pessoas entre 60 e 64 anos foi estabelecida pelo Decreto nº 62.057, de 14 de dezembro de 2022. Desde então, o passageiro nessa faixa etária pode apresentar um documento oficial com foto ao motorista no momento de desembarque.

Segundo a SPTrans, o Bilhete Único traz maior comodidade e conforto, permitindo que os passageiros passem a catraca e acessem a parte traseira do ônibus, onde há mais oferta de assentos. Passageiros que preferem desembarcar pela frente devem continuar apresentando seu documento ao motorista, como prevê o Estatuto do Idoso.

Cartão

Para saber se seu cartão está ativo, basta digitar seu CPF no site https://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/consultaCartao/.

Os créditos gratuitos serão concedidos a qualquer pessoa entre 60 e 64 anos que já possui o Bilhete Único cadastrado. Quem ainda não possui deve solicitar no site http://bilhete

unico.sptrans.com.br.

Quem já teve um cartão, mas o perdeu ou ele está danificado, pode pedir uma segunda via gratuitamente no site http://www.sptrans.com.br/atendimento.

Atenção!

A gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos, e, portanto, o Bilhete Único Comum, é de uso pessoal e intransferível e a fiscalização será feita por meio das câmeras instaladas no interior dos ônibus. A utilização do bilhete destas pessoas por terceiros levará à suspensão do benefício.

Transporte estadual

Em âmbito estadual, só foi regulamentada a situação dessa faixa etária no sábado passado, quando foi publicado o decreto que retoma o transporte público gratuito para idosos entre 60 e 64 anos no transporte coletivo de passageiros administrados pelo Estado de São Paulo.

Com o decreto, esse público poderá usufruir do transporte gratuito no metrô, nos trens, no VLT e nos ônibus intermunicipais, por meio de bilhete eletrônico de uso pessoal e intransferível.

Os cidadãos elegíveis interessados deverão solicitar os cartões nos postos e canais autorizados. Segundo o Governo do Estado, o benefício será implementado em até 15 dias. O Decreto 67.455 regulamenta a Lei nº 17.611.

No sistema metroferroviário, o transporte público para idosos será por meio do Cartão TOP ou Bilhete Único. Além dos trens e do metrô, o cartão TOP também poderá ser utilizado no sistema de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo.

Já no VLT da Baixada Santista e nos demais serviços gerenciados pela EMTU nas Regiões Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba, o benefício será operacionalizado por cartões de bilhetagem eletrônica emitidos pelas concessionárias e/ou permissionárias de cada região. Os detalhes ainda serão publicados por meio de resolução da Secretaria dos Transportes Metropolitanos na próxima semana.

Como solicitar no Cartão TOP

O passageiro desta faixa etária que já possui um cartão TOP não precisará solicitar outro, apenas encostá-lo em um validador (abelhinhas) nas estações do Metrô, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade e em terminais e ônibus intermunicipais da EMTU para habilitar o benefício.

Para quem ainda não tem o cartão TOP, após a solicitação e chegada do cartão, basta encostar no validador para liberar a gratuidade. A solicitação do cartão TOP pode ser feita via Aplicativo TOP ou por meio de agendamento em um dos estabelecimentos parceiros.

No app, é necessário seguir o passo a passo, inserir os dados e agendar a retirada do cartão. Já para quem preferir agendar o pedido nos locais credenciados por meio deste link, é necessário levar comprovante de residência e CPF ou RG físico no dia e horário marcados. São mais de 80 locais credenciados e distribuídos em toda Região Metropolitana de São Paulo.

