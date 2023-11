Grande Prêmio SP de Fórmula 1 vai ficar na cidade até 2030

E m 2019, uma disputa envolvendo a Fórmula 1 no Brasil tomou o noticiário: o então presidente Jair Bolsonaro queria levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, em autódromo ainda a ser construído – e prometia que isso aconteceria já a partir de 2021. Mas, naquele momento, a disputa foi vencida por São Paulo e a cidade conseguiu estender o contrato por cinco anos. Na semana passada, entretanto, às vésperas da realilzação da edição 2023, foi anunciado que o Prêmio vai se repetir na cidade de São Paulo pelos próximos sete anos, ou seja, até 2030. A Prefeitura de São Paulo assinou a extensão do contrato, formalizado em 2020, com a Formula One World Championship Limited, passando de cinco anos para dez anos.

Ao anunciar a extensão do contrato, o prefeito Ricardo Nunes ressaltou que comemorar os 50 anos do Grand Prix do Brasil é algo muito impactante e que São Paulo tem um “grande amor pelo automobilismo”. “Quando tivemos conhecimento de que outras cidades estavam se candidatando para receber a Fórmula 1, tivemos um diálogo e estendemos o nosso contrato até 2030. Algo de suma importância para nossa cidade e nosso País”, afirmou Nunes.

O prefeito destacou os números positivos que a Fórmula 1 traz para a cidade para justificar a extensão até 2030: a geração de 20 mil empregos diretos, 100% ocupação hoteleira e R$ 1,5 bilhão de movimentação financeira.

O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Dominacalli também comemorou a extensão do contrato com São Paulo. “Estou muito feliz com esse anúncio, temos que lembrar Bruno Covas e pessoas que fizeram parte dessa jornada e agora pensando nesta segunda fase, Ricardo Nunes e prefeitura, que fizeram investimento muito importante para extensão desse contrato no futuro”, destacou.

Para garantir a segurança dos pilotos e o conforto dos apaixonados por automobilismo durante o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 (de 3 a 5 de novembro), a Prefeitura está investindo R$ 22,4 milhões em obras de melhorias no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na Zona Sul, além dos R$ 190 milhões já aplicados em intervenções para reforçar sua vocação como espaço totalmente preparado para shows, atividades esportivas e eventos internacionais. Veja aqui mais informações sobre os investimentos e os serviços disponibilizados pela Prefeitura para o público que vai assistir à corrida.

Considerado um dos eventos com maior impacto econômico entre os que constam no Calendário de Eventos Estratégicos da Cidade de São Paulo, instituído anualmente, a competição traz turistas de todo o mundo, chegando a 70% do público do evento em São Paulo, impactando a rede hoteleira, que alcança quase 100% de ocupação no fim de semana do evento. Além disso, quem vem pra cidade para a competição também aproveita para fazer compras, ir a restaurantes, shows etc.

“A Fórmula 1 é um evento histórico, que impacta toda a nossa cadeia de turismo, movimentando a cidade inteira. É uma honra para São Paulo ser a única cidade na América do Sul, atualmente, a receber a competição. Estamos prontos para mais um Grande Prêmio nos próximos dias e celebramos a extensão do contrato até 2030”, afirma o secretário Municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.

Impacto econômico positivo e geração de oportunidades

De acordo com o Observatório do Turismo e Eventos (OTE) da Prefeitura de São Paulo, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2022 recebeu 253.617 pessoas, um aumento de quase 40% em relação a 2021.

O gasto médio dos turistas, incluindo hospedagem, transporte, alimentação, compras e outras opções de lazer, foi de R$ 3.948,00 durante quatro dias de permanência média na cidade. Entre todos os turistas que responderam à pesquisa, 72,7% disseram que, além do GP SP de F1, fizeram alguma outra atividade durante sua permanência na cidade. Na avaliação geral da capital paulista, 86,9% dos visitantes entrevistados a classificaram como ótima ou boa. Além disso, 93,6% confirmaram que pretendem estar presentes na edição 2023 do GP SP de F1.

O impacto com turismo gerado pelo público presente no evento, além dos investimentos na organização do evento -, que totalizou R$ 1,5 bilhão, constata-se como GP São Paulo é uma excelente oportunidade para a economia da cidade de São Paulo crescer, gerar empregos, renda e tributos, além de atrair cada vez mais visitantes para o destino e manter a capital como referência nacional e internacional para os grandes circuitos de corridas.