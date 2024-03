Grand Prix de Soroban será domingo, 31

O objetivo é apresentar aos amigos, familiares e comunidade em geral os benefícios proporcionados pela prática desta técnica, além de estimular os praticantes e não praticantes ao desafio de superar cada vez mais seus próprios limites.

No próximo dia 31, a Associação Cultural Shuzan do Brasil e HeiSei Soroban Academy, realizarão o 3º Grand Prix de Soroban BR, que contará com a participação de 150 competidores de todo o país, e também do campeão japonês Takuya Yatani, que foi o aluno mais jovem a conquistar a graduação máxima, 10º Dan, pela Federação Zenshuren do Japão, quando tinha apenas 7 anos e 4 meses de idade.

Hoje, com 23 anos, Takuya Yatani, que vem ao Brasil pela segunda vez, elogiou o nível do ensino do soroban no país. Nesta edição, o número 1 do Japão, fará uma demonstração do flash anzan, que consiste em uma atividade, onde o competidor soma mentalmente, os números que aparecem em alta velocidade, no telão. São números de três dígitos e 15 parcelas, que são apresentados numa velocidade total de 3,5 segundos.

Além da participação do campeão japonês, o 3º Grand Prix de Soroban BR, contará com as presenças de renomados professores do Japão e dos Estados Unidos. Neste ano, o primeiro da retomada pós-pandemia, os organizadores farão uma homenagem a professora Yoneko Mizuma, que dedicou mais de 40 anos no ensino e divulgação do soroban no Brasil, tendo inclusive seu trabalho, reconhecido no Japão.

Programação:

3º Grand Prix de Soroban

Data: 31 de março de 2024 (domingo)

Horário: das 9 às 12h30

Local: Rua Pelotas, 385 – Vila Mariana

Mais informações podem ser obtidas na HeiSei Soroban Academy, telefone (11) 99744-2422.