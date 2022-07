Governo importará Coronavac para crianças

O governador Rodrigo Garcia determinou nesta quarta-feira (20) que o Instituto Butantan importe 10 milhões de doses da vacina Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos. O instituto irá solicitar 8 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativa (IFA) à farmacêutica Sinovac para a produção do imunizante.

“Determinei que o Instituto Butantan faça a importação das vacinas para poder produzir 10 milhões de doses. Tomamos essa decisão hoje, antes mesmo da inclusão no PNI (Programa Nacional de Imunizações), para que a gente tenha vacina suficiente para vacinar as crianças de São Paulo e colocá-las à disposição do Ministério da Saúde para vacinar as crianças do Brasil. A importação deve levar algumas semanas para que, se possível, no mês de agosto, a gente tenha essas vacinas disponíveis e poderemos começar a imunização dessas crianças”, disse Rodrigo Garcia.

A decisão foi tomada para dar início à ampliação da imunização de crianças entre 3 e 4 anos de idade contra a COVID-19 em todos os municípios do estado de São Paulo. Mais de 6,1 milhões de crianças com faixa etária entre 5 e 11 anos já foram imunizadas, sendo que 66,3% deste público está com o esquema vacinal completo e 86,9% foi vacinado com a primeira dose.

Só comorbidades

Por enquanto, a Prefeitura da capital só está aplicando as vacinas em crianças de 3 a 5 anos com comorbidades. A Secretaria Municipal da Saúde iniciou na quarta, 20, a imunização de crianças de 3 e 4 anos de idade mas, neste primeiro momento, serão priorizadas crianças com comorbidades, com deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual), além de indígenas dessa faixa etária. O público estimado é de cerca de 15 mil crianças.

Também desde quarta-feira, crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades ou deficiência já podem ser inscritas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para recebimento de doses remanescentes. A inscrição pode ser feita em unidade próxima à residência ou escola, e os responsáveis devem apresentar documentação com endereço e telefone para convocação. Na capital, ao todo, há mais de 313 mil crianças entre 3 e 4 anos de idade, sendo 155 mil com 3 anos e 158 mil com 4 anos.

A vacina destinada a essa população é a Coronavac.

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, a SMS também dispensou o intervalo entre a vacinação contra a Covid-19 e demais imunizantes para crianças de três e quatro anos de idade. Sendo assim, além da imunização contra a Covid-19, a criança poderá também atualizar sua carteirinha vacinal contra outras doenças.

Para que a criança receba a vacina, os responsáveis deverão apresentar documento de identificação (preferencialmente com CPF) do menor. Para comprovação das condições de saúde, é necessário apresentar comprovante de condição de risco, como receitas ou relatórios físicos ou digitais, desde que haja identificação do paciente, CRM com carimbo do médico e na validade de dois anos de emissão.

Até o momento, na capital, 1.015.723 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose contra a Covid-19, com cobertura vacinal de 93,8%, e 789.768 receberam a segunda dose, com cobertura de 72,9%. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura vacinal para duas doses está em 105,9%.

Mais informações e a lista completa de postos estão disponíveis na página do Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599.