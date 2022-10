GattoFiga Pizza Bar aposta em parcerias sustentáveis

Um bom restaurante, como qualquer outra empresa moderna, de qualidade, está sempre em busca de novidades e aprimoramento no serviço prestado. Talvez seja esse um dos ingredientes do sucesso da GattoFiga Pizza Bar, que está sempre movimentada e atraindo novos clientes, para além de manter os tradicionais, conquistados em apenas três anos de existência.

E engana-se quem pensa que as novidades se limitam a novos sabores no cardápio ou criação de drinks originais. Depois de promover quartas de jazz, noites gastronômicas e de degustação de vinho, ampliar a própria pizzaria com área que pode ser usada para eventos e confraternizações, a GattoFiga está estabelecendo parceria com uma vinícola argentina.

Em setembro, o próprio CEO da Penedo Borges Bodega Boutique, Euclides Penedo Borges, esteve visitando a pizzaria e concretizando a parceria em encontro com Edson Leite, da GattoFiga.

As duas empresas têm muito em comum: valorizam o trabalho artesanal meticuloso, o cuidado com detalhes, a atitude cheia de charme, o contato próximo e ao mesmo tempo profissional com a clientela. “A visão sustentável de negócio que norteia tanto o Pizza Bar quanto a Bodega garantem uma parceria com constante preocupação em oferecer qualidade, modernidade, mas sempre valorizando aspectos artesanais e o taleneto de bons profissionais”, resume Edson Leite.

A GattoFiga já vinha promovendo eventos de apresentação de bons vinhos, valorização da harmonização com as pizzas de estilo napolitano que a casa oferece.

“Temos também cervejas ótimas, drinks clássicos e exclusivos, boas ‘sodas’ italianas… Mas sabemos que os fãs de uma noite especial marcada por pizzas e antepasti italiani muito frequentemente optam pelo vinho como bebida mais apreciada”, avalia David Leite, que ao lado dos pais, Edson e Cida Montagner, comanda a casa.

Os vinhos Penedo Borges, produzidos na cidade argentina de Mendoza, já ganharam reconhecimento internacional e a sugestão é descobrir esse paladas na GattoFiga acompanhando uma pizza como a Gattono, novíssima criação da GattoFiga: recoberta por Atum, rodelas de cebola roxa, lascas de azeitonas pretas e orégano, regada de Azeite Italiano. Ou recorra à clássica Margherita. com Molho de Tomate, Fior Di Latte e Manjericão.

Vale relembrar que as pizzas napolitanas da GattoFiga tem massa de Longa Fermentação Natural, molho italiano San Marzanno e são assadas em forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, que atinge até 480ºC por cerca de 90 segundos. Os ingredientes que compõem os sabores da casa são todos artesanais, selecionados e garantem uma experiência gastronômica inesquecível.

Entradas, sobremesas e drinks garantem uma experiência única, mas para conferir, só mesmo conhecendo a bem decorada e charmosa casa e consultando o cardápio detalhadamente.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas.

Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.