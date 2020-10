GattoFiga lança delivery próprio com descontos em pizzas napolitanas

Ficou ainda mais simples fazer seus pedidos para saborear a deliciosa pizza napolitana em casa ou com amigos. A GattoFiga Pizza Bar lançou essa semana uma plataforma própria de Delivery. E olha que legal: quem usar a tag

#EUAMOPIZZANAPOLITANA, comprando na plataforma, ganha 15% de desconto no Cupom, exceto nas bebidas (vale para compra de entradas, pizzas e sobremesas), no mês de outubro.

A nova plataforma permite compras diretamente na pizzaria, sem intermediação de aplicativos de delivery. Super organizada, permite que os clientes confiram todos os ingredientes usados em cada pizza, vejam imagens e confiram os valores. O link está disponível na bio das redes sociais da GattoFiga – @gattofigapizzabar.

As famosas entradas da casa, super caprichadas, feitas a partir dos melhores ingredientes italianos, estão lá: Caprese, Burrata, Crostini, Bastoncinos…

Vinhos, bebidas e as deliciosas sobremesas de inspiração italiana da casa podem também ser encontrados na nova plataforma, como Mille Foglie di Gatto, Cannoli, que pode ser de creme ou Nutella, ou ainda de Ricota com Pistache e Raspas de Limão Siciliano; Tiramisú (típica sobremesa italiana com Biscoito Champagne embebido em café, com creme à base de queijo Mascarpone); e a famosa Panna Cota, um Creme de Nata com Calda de Frutas Vermelhas

Sabores

A nova plataforma é ótima alternativa para quem vai saborear as já famosas napolitanas GattoFiga em casa ou no escritório – vale lembrar que o Pizza Bar funciona a partir das 17h30 e é uma ótima pedida de happy hour para quem está retomando os trabalhos em escritório.

Quem decidir “Viver essa Experiência” no próprio Pizza Bar, como sugere o slogan da casa, não vai se arrepender.

No casarão bem iluminado de esquina, muito charme e romantismo aguardam casais, famílias, amigos…

No cardápio, a clientela se depara com uma lista incrível de sabores únicos e super bem elaborados com ingredientes e sistema que garante uma pizza dos deuses. A massa é fermentada naturalmente por até 72 horas e depois assada por até 90 segundos no forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, com temperaturas que podem chegar a 480ºC.

O resultado é uma pizza leve, que derrete na boca, coroada por coberturas de se apaixonar, sempre com molho de tomate San Marzano e queijo Fior di Latte. Faz toda diferença.

Muitos dos clientes da casa garantem que a Marinara é uma das melhores pedidas do cardápio. Nela, Alho, Orégano e Azeite de Oliva Extra Virgem sobre o famoso molho de tomate garantem o sabor intenso e marcante.

Há ainda uma lista de fãs para a pizza que leva o nome da casa, afinal traz a deliciosa Burrata sobre o molho, no centro da massa, acompanhada Pesto de Manjericão e Nozes. Outro sabor que merece ser desvendado é o Funghi Trufado – com molho de Tomate, Fior Di Latte, 5 tipos de Funghi e Azeite Trufado

Destaque ainda para a pizza Luca, que traz a incrível mistura de Abobrinha Marinada, Champignon, Fior Di Latte, Grana Padano, Salsinha e Azeite Trufado.

Quer algo ainda mais inusitado, exclusivo? Que tal a D’Uovo? Traz Mascarpone, Parma, Cebola Roxa, Ovo Caipira, Pimenta do Reino, Flor de Sal e Cebolinha.

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais para se deliciar, diariamente, com as imagens da casa e seus sabores…