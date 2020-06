Gatto Figa Pizza Bar celebra 1 ano de muito charme e sabores

Nem sempre bom gosto e bons sabores fazem parte de uma mesma receita. Mas, no caso da GattoFiga Pizza Bar, casa que abriu em Mirandópolis às vésperas do inverno 2019, essa receita não só deu certo como encantou rapidamente uma legião de fãs. “Chamamos de ‘Gattolovers’. São pessoas que sempre estiverm conosco, nos encorajaram, ensinaram muito e sempre nos prestigiaram”, comenta Edson Leite, um dos idealizadores do espaço.

No domingo, 7 de junho, a casa celebra seu primeiro aniversário. “Claro que gostaríamos de poder comemorar esse momento de outra forma, marcando o sucesso de todas as receitas feitas com tanto carinho, do impacto positivo da combinação entre ingredientes selecionados e inspiração napolitana”, complementa Cida Montagner, sócia e esposa de Edson e quem planejou toda a arquitetura e decoração do ambiente, inspirado nas casas italianas.

Ela relembra os muitos anos de sonho, os vários meses de planejamento e reforma para finalmente abrir as portas da casa de arquitetura bem típica do bairro que tem ruas com nomes de flores. E foi ali, na esquina da Rua das Rosas com a Rua Luís Góes que o sobradinho se transformou em um espaço incrível, repleto de detalhes que fazem toda diferença – da iluminação externa que destaca os tijolinhos à vista, as portas e janelas de madeira, as luminárias que garantem harmonia com o som de jazz, os talheres e louça sofisticados…

“Viva essa experiência” foi o slogan adotado pela casa que sabe da importância desses momentos únicos na vida de casais, amigos, famílias e até para descontrair e trazer ideias em encontros de negócios. Emocionada, Cida relata que esse espaço de charme, na verdade, foi resultado de um sonho de família: o filho David Leite gerencia a casa e é também criador dos drinques super originais do cardápio e a filha Giovanna Montagner cuida da receptividade com simpatia e delicadeza tão elogiadas pela clientela.

“A pandemia pegou a todos de surpresa, porém temos certeza de que poderemos ainda celebrar muitos outros aniversários com aqueles que tanto nos elogiaram e inspiraram até aqui”, resume a otimista empreendedora.

Namorados

E por falar em paixão, uma boa maneira de saborear todo o talento da GattoFiga é pedindo as entradas, pizzas e sobremesas – tudo com inspiração italiana – em casa. Como se trata de um pizza bar, ainda há dicas para harmonização com cervejas especiais e vinhos que também podem ser encomendados – há até combos com descontos especiais entre as pizzas e as bebidas.

“Continuamos a receber pedidos por telefone e pelos aplicativos Rappi e iFood, porque mesmo na quarentena todos sentem que merecem momentos de pequenos prazeres”, relata Montagner.

Uma boa dica pode ser celebrar o Dia dos Namorados com as montagens especiais da casa, garantindo um clima especial para a data.

Vale destacar que as pizzas da GattoFiga são feitas em massa fermentada naturalmente, por até 72 horas, assadas em forno elétrico italiano, com molho de tomate San Marzano e com Queijo Fior Di Latte. São várias montagens originais – é possível conferir em gattofiga.com/cardápio, que traz também as especiais entradas e sobremesas da casa.

Os pedidos também podem ser retirados no local. A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – esquina com R. das Rosas. Telefone e WhatsApp: 5587-1360. Siga ainda @gattofigapizzabar no Instagram e no Facebook para se deliciar, diariamente, com as imagens da casa e seus sabores e… aguardar o aviso sobre a volta das “Portas Abertas”.