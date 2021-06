Garupa lança plano inédito de assinatura para motoristas

Aplicativo de mobilidade vai repassar 100% do faturamento das corridas aos motoristas que aderirem ao programa

O Garupa segue se reinventando e criando novos serviços, mesmo em meio às dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. A empresa lançou um plano inédito de assinatura para motoristas que atuam pela plataforma do app. O plano, que custa R$35 mensais, garante 100% do faturamento das corridas para o garuper. O projeto está em funcionamento em Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS) e Balneário Camboriú (SC), mas o Garupa tem expectativa de ampliar a iniciativa para outros lugares do Brasil.

“Uma preocupação constante do Garupa, desde sua criação, é valorizar e fidelizar os motoristas do aplicativo, ainda mais em um momento difícil como este. Além disso, queremos aumentar a disponibilidade de profissionais para atender aos clientes da empresa que precisam se locomover”, explica Marcondes Trindade, CEO do Garupa.

Qualquer motorista das cidades mencionadas pode aderir ao programa, desde que seu cadastro esteja aprovado na plataforma. Os três municípios reúnem hoje quase 7800 motoristas, e a empresa espera que a maioria faça parte do plano de assinaturas.

Sobre o Garupa

O Garupa é um aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro, desenvolvido no Rio Grande do Sul há quatro anos. Ele oferece opção de deslocamento fácil e se destaca pelos serviços diferenciados como: Garupa Kids, Garupa Pet, Garupa Objeto, Garupa Executivo, Garupa Mulher, Garupa Educação/Saúde, Garupa Delivery, Moto Delivery, Garupa Seguro e Garupa Food. O Garupa está presente desde maio de 2017 na cidade de Santa Maria/RS e, hoje, atua em cerca de 700 cidades em 19 estados e no Distrito Federal.