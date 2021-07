Futebol feminino tem trajetória na Vila Clementino

A seleção brasileira de futebol feminino estreou com goleada de 5 a 0 contra a China, na Olimpíada de Tóquio (Japão), na manhã de quarta-feira (21). Após o triunfo no estádio de Miyagi, na cidade de Rifu, as brasileiras garantiram os três primeiros pontos do Grupo F.

E quem curte futebol feminino conhece – ou precisa conhecer – o trabalho do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTp), localizado na divisa entre Moema e Vila Clementino. Isso porque o futebol feminino de base do COTP é referência no país. Além dos diversos títulos internacionais e histórias incríveis , muitas atletas que saíram dos nossos campos representaram grandes clubes e também a seleção!

Uma delas é a Debinha, que joga como atacante e meia e foi uma das que marcou gol contra a China na estreia olímpica da nossa seleção. Atualmente, joga no North Carolina Courage, dos Estados Unidos. Ela teve uma passagem como jogadora nos campos do COTP e está em Tóquio representando o Brasil.

A atleta já conquistou o 4º lugar nas Olimpíadas de 2016 com a Seleção Brasileira, a Copa América de 2018, além do um Campeonato da Liga Americana em 2018.

As meninas que sonham em fazer parte do Centro Olímpico e, quem sabe, representar a Seleção, podem participar das peneiras que acontecem ao longo do ano.

Valorização

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) trabalha para valorizar o futebol feminino. Hoje, é o único equipamento com equipe Sub-11 do país em que as meninas treinam de graça. O trabalho desenvolvido também tornou as categorias Sub-13 e Sub-15 referência nacional no futebol feminino mantido com recursos públicos.

O futebol do Centro Olímpico existe há quase uma década e mais de 500 meninas passaram pelo projeto, que é reconhecido dentro e fora do país. Mais de 80 atletas foram convocadas para Seleção Brasileira. Entre elas, Maria Eduarda, Ravena Araújo e Raissa Ferreira e Gabriella Soares, que hoje fazem parte do time Sub-15 do COTP. O técnico Lucas Piccinato, que comanda o time de futebol feminino Sub-17 do São Paulo, e Arthur Elias, comandante do time do Corinthians, já se enfrentaram na final do Campeonato Paulista Sub-17 e ambos tiveram passagens pelo Centro Olímpico.

Em 2018, o COTP fez uma parceria com a equipe do São Paulo F.C. na categoria Sub-17. O sucesso foi tão grande que o Tricolor Paulista resolveu montar um elenco só com essas meninas e levou as jogadoras do Centro Olímpico e a comissão técnica para o Morumbi.

O Centro Olímpico fica na Rua Pedro de Toledo, 1651 – ao lado da estação AACD Servidor da Linha 5 – Lilás, do metrô, na divisa entre Moema e Vila Clementino.