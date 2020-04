Fundação Dorina busca doações para oferecer atendimento psicológico

Localizada na Vila Clementino, a Fundação Dorina Nowill, que há mais de 70 anos atende pessoas com deficiência visual, lançou uma nova campanha, solicitando doações.

A proposta é auxiliar pessoas idosas que perderam a visão nessa fase da vida, com atendimento virtual para evitar a depressão..

“Além de estarem no grupo de risco do coronavírus, sabemos que os idosos são os que mais sofrem com o isolamento social. Ficar tanto tempo dentro de casa, muitas vezes sem a presença e carinho físico dos filhos e netinhos, não é nada fácil pra eles. Agora imagine, além de ter que lidar com a perda da visão nesta fase da vida, ter que viver com todo esse transtorno por conta da pandemia… Infelizmente é o que ocorre com muitos idosos que a Fundação Dorina atende”, explica a campanha.

A campanha traz a história e a imagem de Dona Maria, que ficou praticamente cega depois de um acidente de trânsito que causou o descolamento de sua retina.

O apoio psicológico é um dos pilares do programa de reabilitação de pessoas cegas da Fundação, para evitar a depressão e mostrar que a vida continua com sentido.

Ficar em casa neste momento é importantíssimo, mas para quem tem depressão, a quarentena se torna ainda mais difícil! Para que esse público receba atendimento psicológico à distância enquanto as atividades presenciais estão suspensas, a Fundação está pedindo doações.

O processo é super simples e pode ser feito pela internet, pelo site: doeseguro.fundacaodorina.org.br/