Friozinho pede sopas e caldos

Chega esse friozinho e junto vem a vontade de experimentar diferentes sopas e caldos. Na região, há várias alternativas para quem quer curtir essa comida conforto que vai bem o ano inteiro, mas em dias de baixa temperatura é sinônimo de sentir-se bem.

Uma ótima alternativa é conferir o festival de sopas em padarias. Na Dona Deola Saúde e na Villa Grano Pães Vila Clemenitno tem para entrega em casa, acompanhados de pãezinhos, croutons, etc. E os sabores variam diariamente, por isso é bom conferir nos aplicativos de entrega ou no site e redes sociais das redes. Na Vila Grano, os caldinhos já estão disponíveis também no buffet no salão.

A Dona Deola fica na Av. Fagundes Filho, 805. Telefone 3564-4005 – site: donadeola.com.br. A Villa Grano Pães fica na Rua Borges Lagoa, 371 – telefones 5083-5215 / 5084-2487. Na internet, confira o Instragram.com/villagranopaes.

Outra boa pedida é o Restaurante Casa na Praia, na Vila Mariana. Por conta da pandemia, eles ainda não implantaram o Buffet de Sopas esse ano, mas há opções tanto no delivery quanto no salão, de caldinhos.

Fica na Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 329 – Vila Mariana. Telefone: 5082-5002. Site: bar

casanapraia.com.br

Já o restaurante Sal Doce (foto acima), em Moema, tem o famoso “capeletti in brodo”, cremes – que, como o nome indica, são sopas bem encorpadas – e caldos servidos dentro do pão italiano redondo. Uma “tampa” do pão é cortada, o miolo retirado e a sopa bem quente servida ali dentro – e tudo isso pode ser no salão ou para delivery, por aplicativos.

Fica na Av. Rouxinol, 961 – Moema. Telefone e Whatsapp: 11 5055 2364. Site: saldoce.com.

Tem até sopa típica da europa oriental. A famosa Borchtch: sopa de beterraba e outros legumes, é oferecida na região pelo Restaurante Russo Barskiy Dom. Acompanha smetana, verdura, torradas de pão de centeio, bacon frito. Opções: de frango, vegetariano com ovo, vegano. Há ainda outras opções em sopas russas com acompanhamentos.

Fica na Rua Cubatão, 678. Telefone: 94240-9445. Site: restauranterusso.com.br