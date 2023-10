Fim de semana tem Virada Esportiva

S air do sedentarismo, curtir o ar livre, divertir-se com amigos ou até conhecer pessoas novas. A Virada Esportiva, que já faz parte do calendário da cidade, acontece nesse fim de semana com atividades bem criativas e espalhadas por toda a cidade.

Todas as atividades são gratuitas e a programação pode ser acessada em viradaesportiva.prefeitura.sp.gov.br. O investimento da Prefeitura na Virada Esportiva de 2023 é de R$ 22 milhões. Todos os Centros Esportivos vão oferecer diversas atividades na Virada. Nos Clubes da Comunidade (CDCs) o destaque será o futebol.

Destaque para as Arenas Temáticas, quer vão oferecer diversas opções de esporte e lazer para todos os públicos: crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Veja alguns destaques na zona sul paulistana

ARENA PRAIA EM SP: A Praia do Sol, em Guarapiranga, beach tennis, futvôlei, vôlei de praia, vôlei adaptado, passeio de lancha, canoagem, stand up padle, atividades infantis, além de uma área de praia com cadeiras e guarda sóis. Sábado e domingo, das 8h às 17h.

ARENA COMBATE MEDIEVAL: O Modelódromo, no Ibirapuera, terá uma arena com equipamentos para lutas medievais. Sábado, das 11h às 21h; domingo, das 10h às 18h.

ARENA VERÃO PARA TODOS: Futvôlei, beach tennis, vôlei de praia, vôlei adaptado e sentado. Avenida Yervant Kissajikian, 1256. Sábado e domingo, das 10h às 17h.

ARENA RADICAL TCM: O Tribunal de Contas do Município (TCM), na Vila Clementino, terá em seu espaço rape e apresentações de tecido acrobático, esporte originalmente circense de acrobacia aérea executada em um longo tecido. Sexta-feira (27), a partir das 6h. Sábado e domingo, a partir das 6h.

ARENA RADICAL SUL: Na Avenida Luiz Gushiken, na Chácara Santana, Lago Piraporinha, atrações como escalada modular, parede boulder, eject x, pista de skate, mini golf, a Ponte do rio que cai e muito mais. Sábado e domingo, 10h às 17h.

ARENA HISTÓRICA SANTO AMARO: No Largo 13 de Maio, Praça do Teatro Paulo Eiró e CDC Grêmio Maria Felizarda. Caminhada, caminhada pet e basquete 3×3.

ARENA DIVERSÃO: O Parque da Independência na Virada Esportiva será palco para a diversão de toda família, cama elástica, playground kids, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis (tobogã, futebol de sabão, chute a gol e escalada) e trampolim. Esportes radicais, com rampa e skate, pista de patins, oficina de grafite, slackline, quadra com grama sintética, traves de futebol, apresentações circenses, contação de histórias, teatro de marionetes, apresentações musicais, DJs e muito mais.Haverá também atividades inclusivas, com o “Espaço de Esportes Adaptados”. Sábado e domingo, das 8h às 18h.

ARENA FIGHT: A Praça do Campo Limpo terá um final de semana com muita atrações na Virada Esportiva. O destaque será o campeonato de jiu-jítsu e shows de bandas de rock. Haverá aula de dança, Crossfit, atividades infantis e outros para o público 60+. Sábado e domingo, das 9h às 22h.

VIRADA NÁUTICA: Encontro Paulista de Jet ski, oficina de barco a vela, atividades infantis, passeio de lancha, passeio de jetski, saltos de bungee jump, passio náutico de embarcações. No sábado e domingo, a partir das 9h. Locais: Clube Náutico Guarapiranga, Parque Praia do Sol, Marina Riviera, Marina Fibramar.