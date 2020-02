Fim de semana tem Morumbeer Festival

Para encerrar as celebrações do mês de fevereiro, o Morumbi Town Shopping promove mais uma edição do Morumbeer Festival, um evento tradicional para os amantes de cerveja. De 28 de fevereiro a 01 de março, a Varanda do empreendimento recebe os principais nomes do mercado cervejeiro que oferecem ao público uma programação diferenciada, com muita música, gastronomia e claro, bebidas produzidas com alta qualidade.

Com opções para todos os gostos, estarão presentes no Festival nomes como Cervejaria 1025 Chopp Beer, Bamberg, Meisen Brewing Co, O Capitão, Queens, Vilas, Madalena entre outras que mantém em seu menu deliciosas cervejas artesanais com um rigoroso processo de produção, focado na qualidade e na fermentação natural. Além disso, o evento conta com música ao vivo para deixar o clima ainda mais divertido. CP Antaris Acústico, AppleHeads e apresentações de covers de grandes ícones da música nacional e internacional como Legião Urbana, Los Hermanos, Bon Jovi, Queen, Kiss Cover Brazil, fazem a festa ser ainda mais especial.

O espaço reserva uma vista única e experiência incrível para aproveitar o descanso. A Varanda do Morumbi Town Shopping fica localizada no 2º Piso, ao lado do Cinesystem. Em destaque, o visual de um dos bairros mais importantes da cidade, o que torna o evento ainda mais especial para os clientes curtirem com toda a família, amigos e também os pets, pois assim como o shopping, o espaço é preparado para receber os animais de estimação.

O Morumbeer Festival acontece na sexta, das 18h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 20h. A entrada é gratuita. Todas as informações sobre o empreendimento podem ser encontradas no site http://www.morumbitown.com.br. O Morumbi Town Shopping fica na Avenida Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade, São Paulo/SP.

SERVIÇO:

“Morumbeer Festival” : Data: 28 e 29 de fevereiro e 01 de março . Horário: sexta (28), das 18h às 22h, sábado (29) e domingo (01), das 12h às 20h. Local: Morumbi Town Shopping – Varanda / 2º Piso (Av. Giovanni Gronchi, 5930, V. Andrade) Entrada: Gratuita

Apresentações Musicais – Sexta – 28/02 – CP Antaris Acústico ; Sábado – 29/02 -AppleHeads (Especial anos 90), David Bowie, Kiss Cover Brazil ; Domingo – 01/03 – Los Hermanos, Bon Jovi, Queen .