Filme infantil e debate cultural estão na agenda da Cinemateca

A Cinemateca Brasileira vem retomando sua programação e incentivando o audiovisual nacional, o amor pelo cinema, a recuperação e valorização do acervo brasileiro de filmes.

E a programação desse fim de ano pode ser uma boa pedida para quem curte cinema, cultura e valoriza patrimôbio cultural – vale lembrar que, além de tudo, a Cinemateca ainda ocupa um edifício histórico preservado no coração da Vila Mariana.

No dia 25 de novembro, duas alternativas interessantes na agenda. Uma delas é uma exibição voltada às crianças, outro é um filme adulto nacional seguido de debate.

Sábado Infantil

Desde janeiro de 2023, a Cinemateca Brasileira realiza sessões dedicadas às crianças, com frequência quinzenal, sempre aos sábados. São exibidos filmes brasileiros e estrangeiros, de diferentes períodos e estilos, de modo a fomentar a formação de público cinematográfico desde a infância.

A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão.

A próxima exibição será dia 25 de novembro com Turma da Mônica – Laços, de 2019, dirigido por Daniel Rezend, com classificação etária livre.

No filme, após o sumiço do Floquinho, Cebolinha vai precisar da ajuda de seus inseparáveis amigos Mônica, Cascão e Magali para bolar um de seus planos infalíveis e recuperar seu cãozinho, dando origem a uma aventura que reacende os laços que unem a Turma da Mônica há mais de 50 anos.

Será às 15h, na Sala Oscarito.

Univercine

Também no dia 25 de novembr, a Cinemateca Brasileira promove, em parceria com a Unifesp, uma sessão de São Paulo Sociedade Anônima. A sessão faz parte do Projeto Univercine, realizado mediante o Acordo de Cooperação n. 66/2023, recentemente celebrado entre a Unifesp (EFLCH) e a Cinemateca Brasileira. A sessão será seguida de debate com a professora convidada Yanet Aguillera, Professora de História do Cinema do Curso de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo.

A sessão é gratuita e os ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão..

Com classificação etária de 12 anos, São Paulo Sociedade Anônima é de 1965 e foi dirigido por Luiz Carlos Person. Traz estrelas no elenco como Walmor Chagas, Darlene Glória e Eva Wilma.

Grande painel sobre o impacto das transformações sociais e econômicas da cidade de São Paulo provocadas pelo surto da implantação da indústria automobilística no Brasil, sob a ótica de um indivíduo em ascensão. Após casar-se, ter amantes e progredir socialmente, unindo-se a um empresário do setor automobilístico, ele entra em crise e tenta abandonar sua carreira e sua vida conjugal.

Será às 17h, na Cinemateca.

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 200.

Site: cinemateca.org.br.