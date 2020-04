Filé à cubana é boa pedida para o fim de semana em família

Em tempos de pandemia, as famílias estão cozinhando mais, ficando mais tempo juntas… Mas, é gostoso diversificar, saborear uma refeição toda especial prontinha e feita por restaurantes daqueles bem tradicionais e de cozinha famosa.

Para essa semana, a sugestão é conferir o famoso Filé a Cubana, que mescla sabores salgados e o doce de frutas empanadas. Apesar de pequenas diferenças entre as casas, o carne tenra e a banana a milanesa são comuns a todas as receitas.

Para quem mora na Vila Mariana, uma sugestão é pedir do Ponto Chic Paraíso, que tem loja na Praça Osvaldo Cruz.

Ali, a receita serve bem até três pessoas. Na receita, filé mignon, palmito, presunto, tomate, pimentão, banana e abacaxi, todos servidos empanados acompanhados de arroz.

O Ponto Chic é um dos bares mais tradicionais de São Paulo, fundado em 1922 e criador do Famoso Bauru. O delivery está com área estendida e também é possível retirar. O telefone da unidade Paraíso é 3289-1480. Fica na Praça Oswaldo Cruz, 26 – Paraíso. Fecha às 22:00

Na região da Saúde, o Restaurante Chaplin divulga com orgulho que seu Filé a Cubana é irresistível e considerado um dos melhores da capital. Vale lembrar que o Chaplin é um restaurante que há mais de 50 anos mantém uma cozinha diversificada, na Rua Luís Góis.

Ali, o prato é composto de um filé mignon batido bem fino, temperado, empanado e frito. Guarnecido com bacon e presunto, leva ainda a banana e o palmito, também empanados. Tem como acompanhamentos, a ervilha sauté, a batata frita e o arroz branco.

Se for retirar, o Restaurante e Pizzaria Chaplin fica na Rua Luís Góis, 1231 – Vila Mariana. Para pedir em casa, recorra aos aplicativos de entrega ou ligue diretamente no restaurante: 5079-9466.

Ainda na Saúde, a Churrascaria Monte Grill é outra que está investindo no delivery de seus pratos mais famosos, inclusive o Filé à Cubana, que ali vem com arroz a grega, bananas a milanesa, polentas, ervilhas, presunto, palmito e o filé no ponto desejado.

Para retirada ou entrega, que está sendo feita sem taxa até dia 30 de abril. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 5071-2389; 5071-6295; e 5071-7057.

Na região mais ao Sul, Jabaquara e Vila Santa Catarina, boa pedida é o Restaurante Chuletão, tradicional churrascaria que tem também um cardápio vasto com massas, pratos internacionais, feijoada e muito mais. Lá também o Filé à Cubana serve três pessoas e pode ser pedido por telefone ou para retirada. Ali, é preparado a milanesa, com banana, abacaxi, palmito, enroladinho de queijo e presunto, também a milanesa.

Pedidos pelo telefone ou pelo ifood. Telefones:️ 5563-5061 ou 5574-7228. Fica na Rua Gustavo da Silveira, 732 – Vila Santa Catarina.

No também tradicional Restaurante Tourinho, no Planalto Paulista, o Filé a Cubana acompanha Arroz a Grega, Batata Frita, Banana e palmito a Milanesa e Bacon. Telefone: 5589-4205. Fica na Av. Indianópolis, 3411 – Planalto Paulista.