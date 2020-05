Fiéis de Santa Rita vão celebrar dia da Padroeira pela internet

Já teve início na quinta, 13, a Novena que antecede o Dia de Santa Rita de Cássia, a ser celebrado na próxima sexta, 22. Mas, dessa vez, os fiéis estão fazendo as orações pela internet, acompanhando vídeos colocados no Facebook com o roteiro da Novena.

O mesmo vai acontecer no próprio dia da celebração. A paróquia ainda não divulgou o calendário de missas online, mas o fato é que as portas do templo físico permanecerão fechadas, em virtude dos riscos de contaminação pelo covid-19.

Todos os anos, tradicionalmente, além das missas, é promovida uma quermesse na praça que leva o nome da padroeira e fica em frente à igreja, no cruzamento entre a rua das Rosas e Avenida Senador Casemiro da Rocha, em Mirandópolis.

A festa, que tem barracas de brincadeiras e de comida, inclusive uma famosa linguiça de Bragança Paulista que atrai dezenas de fãs, estende-se, geralmente, por vários dias.

Mas, dessa vez, a festa não vai acontecer, também com o objetivo de evitar aglomerações e proteger a comunidade de fiéis.

Os fiéis podem acompanhar a novena e outras celebrações da paróquia, bem como pronunciamentos do padre Jorge Bernardes pela página do Facebook.