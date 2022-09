Festival terá curtas sobre São Paulo Sustentável

a cerimônia final em Paris – e, em outras cidades do mundo. No Brasil, o júri do São Paulo São será integrado por especialistas e convidados ligados ao tema.

A cerimônia de premiação do Festival vai acontecer em 8 de dezembro de 2022, no MK2 Quai de Seine, em Paris.

No ano passado, na sétima edição, em 9 de dezembro de 2021, o Métropole du Grand Paris concedeu o prêmio Métropole a Hamza Chennaf, Sofia Akbli e Aissatou Faty pelo filme “Condenado ao Fracasso”.

Dois brasileiros foram premiados em edições anteriores: Rafael Machado (“O Plantador”, 2017) e Felipe Moraes (“Debaixo da Ponte”, 2019) podem ser vistos no site do Festival: https://www.megacities-shortdocs.org/?lang=pt

Como lembra Didier Bonnet, fundador do festival: “As megalópoles do mundo oferecem grandes atrações, mas também concentram muitos desafios. Precisamos de cidadãos comprometidos, para iluminar os cantos mais escuros com a luz de um relatório audiovisual, através de iniciativas lideradas por indivíduos ou uma comunidade. E aqueles que podem inspirar outro morador a colocar em prática um projeto exemplar que pode mudar a vida de um vizinho, de uma família, de um bairro ou de uma outra cidade.”

A 8 ª edição do festival e o Brasil

As inscrições do MegaCities Short Docs estão abertas para realizadores nas maiores cidades do mundo que queiram traduzir, através da produção audiovisual, iniciativas, soluções e inovações em 5 categorias.

As premiações para a categoria “Cidade de 15 Minutos” e “Crise Climática Urbana” estão abertas aos realizadores em todas as cidades, independentemente do seu tamanho (4 ou 15 minutos).

Ao ganhar um dos prêmios, além da premiação de aproximadamente € 11.500 no total, distribuídos para os vencedores, o realizador também receberá uma passagem aérea de ida e volta entre a sua cidade e Paris para participar da cerimônia do Festival MC-SD. Os prêmios são concedidos ao melhor curta documentário dentro de cada categoria específica.

Prêmio – categorias: