Festival do Japão reúne delícias

Depois de dois anos suspenso por conta da pandemia de Covid, o Festival de Japão está de volta ao pavilhão do São Paulo Expo & Exhibition Center. De 15 a 17 de julho, acontece a 23º edição do evento, que acontece graças a organização por voluntários da KENREN, a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. O evento tem o objetivo de preservar e divulgar a cultura japonesa e transmitir as tradições para as novas gerações, representando as 47 províncias quecompõem o Japão.

O Festival terá shows musicais, atrações culturais, danças típicas, culinária regional tradicional das províncias japonesas, exposições culturais, workshops, ikebana, cerimônia do chá e atividades gratuitas para pessoas de todas as idades. Uma das partes mais esperadas e procuradas do evento é a Praça de Gastronomia, com estandes representando a culinária típica de cada região!

As associações de províncias sempre trazem pratos típicos de sua região, com receitas familiares, muitas vezes desconhecidas até pelos restaurantes japoneses.

Serão 44 estandes com grande diversidade.

A AICHI 42 terá Misso katsudon e ankake katsudon, uiro (sobremesa). A AKITA 4 traz Damako nabe (Prato típico de Akita, são bolinhas assadas de arroz, com um saboroso caldo quente de galinha caipira, shoyu, kombu, frango, cogumelos shitake e shimeji, gobo, konyaku e cebolinha.), Chicken salada, sakepirinha, sakê de Akita e brigadeiro

AOMORI 30 oferece Maçãs e seu derivados (sucos, bolos, sorvetes, etc). Já a CHIBA 13 oferece Poke sushi, temaki, hot roll, gyoza e harumaki (rolinho primavera)

EHIME (não abre sexta) tem Taruto (rocambole), udon, gyoza, amazake (bebida doce à base de sakê), sakepirinha

O FUKUI 17 tem Yakisoba, Echizen Oroshi Soba (macarrão de trigo sarraceno, nabo ralado, cebolinha, flocos de peixe seco, molho shoyu e molho de peixe), udon, pastel, choux cream.

O FUKUOKA 33 oferece Tonkotsu Ramen (tradicional de Fukuoka), Tidori Manju (doce tradicional da província) e Jelly Coffee (sobremesa a base de gelatina de café).

O GIFU 5 vem com Goheimochi (bolinho de arroz grelhado, com cobertura de missô com nozes), takoyaki (bolinho de polvo) e keichan domburi (frango e repolho ao molho de missô e arroz).

O GUNMA 19 tem Tempura de legumes com camarão, hot roll no palito e choux cream.

O HIROSHIMA 1 (não abre sexta) terá Okonomiyaki – prato feito a partir de panqueca à base de farinha e leite, com camadas de bacon, repolho cortado em tiras, moyashi, cebolinha, macarrão tipo yakisoba e ovo e finalizado com molho adocicado e aonori.

O HOKKAIDO 25 tem Yaki ika teishoku (lula grelhada), yaki sanma teishoku (peixe agulhão grelhado), yaki niku wasabi (carne refogada com wasabi), acompanhamentos (arroz, kimpira gobo e conserva tsukemono).

O HYOGO 41 oferece Lámen e temaki e o IBARAKI 13 Lamen e tempurá; enquanto o ISHIKAWA 9 traz Hijiki okowa (arroz motigome cozido no vapor com alga hijiki, raiz de bardana, cenoura e shiitake com suave tempero de shoyu e outros condimentos) e ohagui (doce típico)

O IWATE 8 terá Sanriku wakame udon, uma sopa feita com caldo de dashi e macarrão tipo udon, e bastante wakame da região de Sanriku (área costeira do Pacífico), guioza, korokke e o KAGAWA 16 oferece Sanuki udon (sopa feita com caldo dashi e macarrão udon que é a marca registrada da província), Tempurá udon, kitsune udon, inari zushi (sushi com abura aguê – tofu frito)

O KAGOSHIMA 14 tem Keihan (bowl de arroz com frango desfiado, shiitake, omelete, wakame, cebolinha, casca de mexerica e um caldo de frango), kasha mochi e karukan manju (doces especiais típicos da província) e satsuma age (massa de peixe prensada e frita)

O KANAGAWA 20 vem com Nikuman, shūmai, gyoza e IEKEI-ramen (E.A.K.- Shoyu Tonkotsu, original de Yokohama, um novo estilo de Ramen com a combinação de caldo de porco e frango, shoyu tonkotsu chiyu)

O KOCHI 10 terá Tai no mushi (peixe pargo cozido no vapor com especiarias), katsuo no tataki (sashimi de peixe bonito levemente grelhado), yakissoba, udon, tempura, sakuramoti (doce de arroz recheado com pasta de feijão doce e envolto em folha de sakura) e bolo chiffon.

Pastel, tempurá de sorvete, gelatina de café, kare pan e crepe, karaague, sukyake, okinawa soba e vários outros quitutes também estarão lá.

O 23º FESTIVAL DO JAPÃO acontece no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, Jabaqura. Dia 15/07 – sexta – 11 às 21 horas; 16/07 – sábado – 09 às 21 horas e 17/07 – domingo – 09 às 18 horas