Festas juninas esse ano vão até a casa dos fãs de quitutes

O mês da chegada do inverno é também o mês em que a capital paulista fica colorida pelas bandeirolas de festa junina, iluminada por fogueiras, alimentada por quitutes de milho, coco, doces bem típicos da culinária nacional e, talvez até, e aquecida por quentões, vinho quente…

Mas, esse ano, com escolas e igrejas fechadas, orientações para distanciamento social pela quarentena e riscos de contaminação pelo novo coronavírus, não haverá festas juninas ou quermesses.

Até mesmo o Festival do Japão, que ocorreria em julho no São Paulo Expo & Exhibitions Center, no Jabaquara, foi cancelado – só volta em 2021, ainda em data a ser divulgada. O festival – que reúne cultura, apresentações, gastronomia japonesa – já vinha sendo preparado em reuniões e encontros até o início de março, quando a quarentena chegou e os organizadores acabaram optando pelo cancelamento da edição 2020.

Paróquias

Mas, para quem não abre mão de curtir os sabores juninos, uma ideia é promover um banquete dos quitutes em casa, mesmo, com a família.

Duas paróquias da região do Planalto Paulista já anunciaram que vão oferecer kits ou cestas juninas. Além de saborear as delícias, os compradores também contribuem com as instituições religiosas.

Uma delas é o Instituto de Meninos São Judas Tadeu, que habitualmente promove uma das mais movimentadas em anos anteriores, está vendendo cestas juninas.

Cada uma custa R$ 100 e inclui: 1 pão caseiro de 30 cm, 10 unidades de pão de queijo mineiro, 1 pedaço grande de bolo de milho, 200ml de arroz doce, 200 ml de canjica, 200ml de doce de abóbora, 250g de milho de pipoca, 250g de pinhão, 200g amendoim, 1 unidade de cocada caseira, 5 paçocas, 5 pé de moleque, 2 pacotes pequenos de doce de leite, 260ml de vinho artesanal.

Só que o primeiro lote oferecido já se esgotou! Novos lotes devem ser oferecidos – informe-se pelo site imsjt.org.br ou pelo telefone 5586-8666. Fica na Av. Itacira, 2801 – Planalto Paulista.

Já a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, também no Planalto Paulista, que normalmente promove sua festa na rua Piratinins, em frente à igreja, esse ano está organizando um esquema de “drive thru” para retirada das delícias juninas. “Os produtos do nosso cardápio virtual, serão vendidos através de pedidos, ou seja, você seleciona o que deseja e no dia 06/06/2020, poderá retirar na paróquia no horário definido no momento do fechamento do pedido.

Não serão feitas entregas. Todos os pedidos feitos pela internet serão retirados no dia 06/06/2020 (sábado), das 17:30h às 19:00h (conforme seleção), na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes do Planalto Paulista – Alameda dos Piratinins, 679. Não haverá necessidade de descer do carro, pois a equipe estará pronta para atender no modelo drive-thru.

Caso faça um pedido, mas depois queira cancelar, basta ligar para (11) 2275-0360 informando sua desistência, ou mande um email para nslourdes.org@gmail.com

Os pagamentos deverão ser feitos durante a entrega do pedido no dia e hora marcados, através de cartões de débito, crédito ou dinheiro. Para o opção de pagamento em dinheiro, leve o valor certo, a fim de evitar contatos e aglomerações.