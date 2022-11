Festas de fim de ano: capriche no visual

Pode ser um jeans, tênis e camiseta básica. Ou pode ser um vestido de festa, com salto alto e acessórios lindos. Seja qual for sua escolha para cada uma das festas e encontros desse fim de ano, o capricho está na preparação. “Cabelos bem tratados, pele macia e cuidada, sobrancelhas bem torneadas, maquiagem de acordo com o visual escolhido… Tudo isso faz a diferença na hora de a gente se sentir bem e segura para festejar e preparada para encarar novas fases”, diz Rose Inoki, do salão Cut&Color, na Praça da Árvore.

Ela e a sócia Michelle Ceródio preparam pacotes completos nessa fase do ano porque a clientela quer valorizar a própria beleza, demonstrar que obstáculos foram superados e elevar a autoestima. “É muito comum atender pessoas que querem mudar completamente os cabelos, corte e coloração, para renovar o astral e repor energias”, diz. E funciona: a pessoa sai linda e produzida do salão, totalmente preparada para novos desafios.

“O segredo é ouvir cada cliente e saber exatamente o que ela deseja. Além disso, é importante ser sincera e conversar sobre os resultados possíveis, os cuidados de cada coloração ou tratamento”, completa Michelle.

O salão também monta pacotes completos, com valor especial: maquiagem, cabelos, sobrancelhas, depilação, podologia… “Ano terminando, muito estresse, muito cansaço, quer coisa melhor que cuidar de si mesma e valorizar seus pontos fortes”, sugere Rose Inoki. “É momento de investir em você mesma para mostrar que reconhece o próprio valor e beleza”, completa Michelle.

Eventos

Esse capricho deve ser ainda maior em caso de festas de empresas, formaturas e outros eventos também comuns nessa época.

As festas são uma delícia e normalmente duram até altas horas da madrugada! E todo mundo quer caprichar no look escolhido. Mas, de que adianta um vestido deslumbrante se meia hora antes de chegar à festa o rímel já está borrado?

Um vestido preto básico pode ganhar ares especiais se vier acompanhado de um bom acessório, um bom penteado e uma maquiagem bem feita.

E essa maquiagem pode ser marcante, com olhos bem delineados e sombreados ou boca intensa. Ou pode ser bem natural, básica.

O ideal é definir de acordo com o tom de pele, o vestido que se vai usar, a quantidade de acessórios. “Se a ideia é usar um vestido repleto de detalhes, bordados e apliques, a maquiagem deve ficar mais suave, para não exagerar no look”, diz Rose. Ela garante que a resposta para um bom resultado está nesse diagnóstico completo da cliente.

Mas, atenção: nessa época do ano, é bom já reservar seus horários.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Agende seu horário pelo telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.