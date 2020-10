Festa de São Judas tem programação online e presencial. Confira

Essa é a semana de celebração do Dia do Padroeiro no Santuário de São Judas Tadeu. Por conta da pandemia, quem quiser participar das missas presenciais, novena e outras atividades lá na igreja terá que se inscrever, pela internet, antecipadamente.

Os horários de atendimento também foram alterados e a tradicional procissão, que costuma atrair milhares de pessoas às ruas do Planalto Paulista, não acontecerá esse ano, nem a missa campal.

Confira abaixo a programação.

Horários durante a Novena a São Judas Tadeu (até 26 de outubro), válidos também dia 31 de outubro de 2020

Igreja antiga – aberta das 7h às 20h todos os dias;

Pátio – aberto das 8h às 20h de segunda a sexta-feira e das 8h às 18h aos sábados, domingos e feriados;

Secretaria – atendimento das 8h às 18h todos os dias;

Confissões e Bênçãos – atendimento das 8h às 18h na Sala São Judas, todos os dias;

Loja oficial São Judas Tadeu e Velário – abertos das 8h às 20h de segunda a sexta e das 8h às 18h aos sábados, domingos e feriados;

Bazar São Judas – aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 16h e aos sábados e domingos das 8h às 14h;

Café São Judas – aberto de segunda a sexta-feira das 9h30 às 16h, aos domingos das 9h às 17h;

Obra Social São Judas Tadeu – aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, aos sábados das 8h às 12h;

Bazar na Obra Social – aberto às quintas e sextas-feiras das 9h às 15h e aos sábados das 8h30 às 11h;

Farmácia comunitária na Obra Social – aberta às terças, quintas e sextas-feiras das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

ATIVIDADES EXTRAS

Dia 25/10 – Caminho da Misericórdia: confissões das 8h às 18h na calçada de fronte a igreja antiga.

Dia 25/10: Almoço (Feijoada Drive Thru): Bênção aos motoristas e automóveis das 9h às 15h; retirada da marmita das 9h30 às 14h

Venda do Bolo de São Judas: Dias 25 e 28 de outubro, venda na Barraca e no Café São Judas e nos dias 26 e 27 de outubro, venda no Café São Judas.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO

DIA 25 – FEIJOADA

No domingo, 25, haverá Drive Thru da Tradicional Feijoada de São Judas das 9h às 14h. Adquira seu convite na secretária paroquial ou faça sua reserva antecipada aqui. Obs: As reservas feitas pelo site, deverão ser confirmadas com a retirada do voucher até às 11h da manhã. Após esse horário, as reservas serão liberadas por ordem de chegada. As feijoadas serão entregues até às 14h.

DIA 27 – VÉSPERA



15h – Solene Missa votiva à Comunhão dos Santos seguida do Canto da Ladainha de São Judas Tadeu

DIA 28 – FESTA DE SÃO JUDAS TADEU



5h – Missa na igreja nova

6h – Missa na igreja nova

7h30 – Missa na igreja nova com transmissão via Youtube

9h – Missa na igreja nova com transmissão via Youtube

10h30 – Missa na quadra da Obra Social

12h – Missa na igreja nova com transmissão via Youtube

13h30– Missa na quadra da Obra Social

15h – Missa na igreja nova com transmissão pelo Youtube

16h – Missa na quadra da Obra Social

17h – Missa na igreja nova com Dom Odilo Pedro Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo, com transmissão via Youtube e Rádio 9 de Julho

19h30 – Missa na igreja nova com transmissão via Youtube

20h45 – Live Show com o GRUPO IR AO POVO – via Youtube

Neste ano, em virtude da pandemia, não teremos a procissão.

SERVIÇOS

Bênçãos – De meia em meia hora das 5h30 às 21h no Salão São Judas

Confissões – Das 5h às 19h no salão Dehon

Secretaria – Das 5h30 às 21h

Loja e Velário – Das 5h30 às 21h

Café São Judas – Das 5h45 às 18h

Alimentação– Haverá barracas oferecendo lanches durante todo dia

OUTRAS INFORMAÇÕES



Bolo de São Judas

O tradicional bolo de São Judas Tadeu e outros doces caseiros serão vendidos desde domingo, 25, até quarta-feira, 28 no Café São Judas e nas barracas de alimentação.

Calendário São Judas

O calendário São Judas Tadeu 2021 estará à venda na loja de artigos religiosos do Santuário, ao lado da Secretaria por R$ 10,00 e no site.

Ação entre amigos

No dia 28, após a Missa das 12h, será feito o sorteio dos prêmios da nossa “Ação entre amigos”.

O Santuário de São Judas Tadeu fica na Avenida Jabaquara, 2800 – Planalto Paulista.