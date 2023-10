Festa de São Judas contará com bênção do Papa

Os devotos que forem ao Santuário São Judas Tadeu no dia 28 de outubro para a grande festa do Padroeiro que é realizada anualmente há mais de 80 anos, terão a grande oportunidade de receber a Bênção Papal e a Indulgência Plenária em todas as celebrações, por ocasião do Jubileu de Prata do Santuário São Judas Tadeu, na Av. Jabaquara, 2.682.

A Bênção Papal será concedida a todos os fiéis presentes que participarem da Santa Missa. Os requisitos necessários para lucrar a indulgência plenária você pode consultar clicando aqui.

O Ano Jubilar do Santuário celebra os 25 anos desde que a Paróquia foi elevada à dignidade de Santuário em reconhecimento ao importante papel que desempenha na comunidade. Essa oficialização ocorreu em 18 de novembro de 1997 a partir de um pedido feito pelo Pe. Cláudio Weber, scj, Provincial da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus na época ao então Arcebispo, Dom Paulo Evaristo Arns.

As pessoas que irão acompanhar as celebrações de casa, também poderão receber a Bênção Papal. Saiba mais no site do santuário: saojudas.org.br.

A festa

A grande Festa de São Judas Tadeu no dia 28 de outubro de 2023, com o tema “Igreja, Casa de Devoção” e o lema: “Alegrei-me, quando me disseram: vamos à casa do Senhor!” (Sl 121/122,1). Com muita alegria, o Santuário São Judas Tadeu, da Av. Jabaquara, em São Paulo, abrirá suas portas às 4h30, para a celebração da primeira Santa Missa às 5h. Outras celebrações serão de hora em hora até às 17h e depois às 19h30, a última campal.

O dia 28 Maior deste ano será em um sábado, por isso a expectativa é que um grande número de fiéis visite essa Casa de Devoção. Entre as atividades mais procuradas pelos fiéis estão as bênçãos dos objetos e o atendimento às confissões, durante todo o dia, das 5h às 21h. E claro, a visita à histórica imagem de São Judas Tadeu na igreja antiga não pode faltar.

A aguardada Procissão começará logo após a Santa Missa das 17h, presidida pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, e percorrerá as ruas no entorno do Santuário. Ao final do percurso, a multidão se reunirá em frente ao palco montado na Av. Jabaquara para a última missa do dia e os fiéis poderão acompanhar o encerramento da festividade com a banda católica Anjos de Resgate.

Durante o dia, os devotos contarão com uma “praça de alimentação” contendo barracas de comidas e bebidas por toda a Alameda dos Guaiós (rua detrás das igrejas), um ambulatório médico para atendimento de emergências e o espaço para o atendimento à Família dos Devotos de São Judas Tadeu.

O famoso “Bolo de São Judas” estará à venda no Café São Judas e na praça de alimentação. Além disso, os devotos poderão levar para casa o tradicional Calendário de São Judas Tadeu 2024, à venda na Loja São Judas e ainda diversos outros produtos oficiais do Santuário que serão lançados neste dia.