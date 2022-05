Festa de Santa Rita: de 20 a 22 de maio

O Dia da Padroeira é celebrado em 22 de Maio e já atrai muitos fieis à Paróquia de Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis. Mas, a festa se estenderá por todo o fim de semana, de 20 a 22 de Maio.

Nessa sexta, 20, há missa às 7h e após 19h a Praça em frente à igreja estará ocupada por tendas e as tradicionais barracas com comes e bebes, brincadeiras, bem em estilo quermesse.

Destaque para o famoso sanduíche de linguiça servido durante a festa. No sábado, as barracas abrem já a partir das 11h e no domingo às 9h. Sábado tem missa 16h e domingo em vários horários: 6h, 8h, 10h, 12h, 15h (com transmissão pelo Youtube, ao vivo) e 18h30. l

A Paróquia fica na Praça Santa Rita de Cássia, 133, Mirandópolis, próximo à estação Praça da Árvore. Informações: 2275-6801.