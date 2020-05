Feriadão: ainda não se sabe o que funcionará na cidade

A Câmara de Vereadores aprovou na tarde de ontem a antecipação de dois feriados municipais para essa quarta e quinta-feira, dias 20 e 21 de Maio, a partir de um projeto enviado pelo prefeito Bruno Covas. A medida emergencial já foi publicada no Diário Oficial dessa terça-feira, 19, mas o decreto 59.450 não é claro sobre o que funcionará ou não na capital, que é a maior metrópole do país.

Não se sabe, por exemplo, se a Bolsa de Valores estará aberta, nem mesmo os bancos. A Caixa Econômica Federal já anunciou que permanecerá aberta, mas apenas para atendimento nos casos relacionados ao Auxílio Emergencial do Governo.

O rodízio de veículos deve ser mantido, de quarta a sexta, para estimular o isolamento social.

A Prefeitura, por enquanto, informou apenas que na sexta, 22 de maio, poderá ser instituído plantão, a critério dos titulares dos órgãos da Administração Direta, nos casos julgados necessários, decisão que vinculará as entidades da Administração Indireta a eles subordinadas.

O ponto facultativo estabelecido por decreto não se aplica às unidades de saúde, segurança urbana, assistência social e do serviço funerário, além de outras unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade.

Ou seja, por enquanto, ainda não foram divulgados detalhes sobre as atividades que efetivamente serão suspensas nos feriados antecipados e se haverá fiscalização no chamado comércio essencial. Atividades como supermercados, por exemplo, já funcionam em feriados, embora em muitos deles com horário reduzido. Será que os proprietários desses negócios vão reduzir pessoal e horário? E nos demais estabelecimentos autorizados, como pet shops, assistência técnica de celular e lojas de material de construção ou equipamentos médicos, haverá expediente?

Mais informações devem ser divulgadas ao longo dessa terça, 19, e o Jornal São Paulo Zona Sul divulgará as novas decisões.

O decreto também revoga a previsão de suspensão do expediente no dia 12 de junho de 2020.