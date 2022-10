Feira sustentável chega à Praça Ayrton Senna

Evento é organizado desde 2018 por duas amigas que moram na zona Sul e reúne artistas, pequenos produtores de itens artesanais, gastronomia, joalheria, moda autoral e muito mais…

Luciana Mazzilli Mesquita e Fernanda Barbarisi são amigas desde que eram crianças. À medida que a amizade se fortalecia e o tempo passava, elas começaram a compartilhar de alguns valores, interesses e anseios muito parecidos.

Além de optarem por áreas de atuação profissional semelhantes, também moram na zona sul, próximas uma da outra, em Moema e Vila Clementino. Outro ponto em comum era – e ainda é – a preocupação com questões relacionadas com sustentabilidade, consumo consciente e economia criativa. Interessadas em terapias integrativas e produtos naturais, não encontravam com facilidade onde comprar. Buscando produtos que atendessem a essas necessidades e dispostas a fazer e acontecer, em vez de só falar a respeito, elas partiram à ação. Em outubro de 2018, realizaram na Vila Clementino a primeira edição do Bendito Mercado, uma feira que tem por objetivo incentivar e valorizar iniciativas voltadas à preservação de recursos naturais, das artes em geral, do autoconhecimento e de ações que promovam o bem-estar físico e mental.

Naquele ano, produtores de alimentos orgânicos, artesãos, terapeutas, músicos e fabricantes de roupas produzidas com tecidos que seriam descartados, entre outros participantes, dividiram pela primeira vez um espaço na rua Correia Vasques para apresentar seus produtos, serviços e criações.

O resultado superou as expectativas de Luciana e Fernanda. Além de os participantes do primeiro Bendito Mercado elogiarem toda a organização, muitos queriam saber quando seria realizada a próxima edição da feira. Surpresa maior ainda foi o fato de que elas passaram a receber mensagens e ligações de outras pessoas, grupos e empresas interessados em saber mais do “projeto das meninas”.

Passados dois meses, em dezembro de 2018 o Bendito Mercado ocupava a rua General Jardim, na região central de São Paulo. No ano seguinte, em março, a feira tornou a ser realizada na Vila Clementino, dessa vez na Rua Estado de Israel.

De 2018 até hoje, foram organizadas mais de 15 edições da feira, em diferentes bairros da cidade. Mas, com bastante frequência, Luciana e Fernanda dão um jeito de levar o evento para a zona sul, região que escolheram para morar e que acolheu o primeiro Bendito.

E é o que vai acontecer agora em outubro, no dia 16, domingo, com mais uma edição chegando à Praça Ayrton Senna do Brasil, bem perto do Parque Ibirapuera e da Assembleia Legislativa.

Se você quer saber como ajudar na construção de uma sociedade melhor, gosta de comidas e bebidas preparadas de forma artesanal, procura uma lembrancinha para dar para um amigo ou amiga – pode ser um óleo essencial, roupas descoladas, joalheria autoral, artigos de decoração etc. –, ou simplesmente quer aproveitar o dia ouvindo música de qualidade, anote na agenda.

“O nosso objetivo com o Bendito Mercado é ocupar espaços públicos com projetos e iniciativas sustentáveis, que contribuam de forma concreta para o fortalecimento da economia circular e criativa”, resume Luciana

Serviço:

Bendito Mercado – Feira de Incentivo ao Consumo Consciente e Sustentabilidade

Local: Praça Ayrton Senna do Brasil, perto do Parque Ibirapuera, acesso pela Rua Curitiba – Paraíso

Quando: 16 de outubro, das 10h às 19h.