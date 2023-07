Feira de Orgânicos: toda semana na Saúde

Em março de 2019, na avenida José Maria Whitaker, foi criada uma Feira Noturna de produtos Orgânicos, todas as quartas-feiras. A feira, que já vinha acontecendo desde o final de 2018 em caráter experimental, foi interrompida por uma obra física de requalificação do espaço, mas se tornou permanente em março.

Um ano depois, no entanto, com a chegada da quarentena e mais a época de chuvas, fizeram com que a feira fosse transferida para o período matinal, das 7h às 13h e acabou sendo fixada nesse novo horário.

Entre os produtos vendidos, há uma boa diversidade em frutas, legumes, verduras, tudo conforme a época do ano e trazido de produtores que valorizam a produção sem uso de agrotóxicos.

Os clientes habituais de produtos orgânicos garantem que o sabor é melhor e mais autêntico, ou seja, “como antigamente”, mais intenso.

Ovos de galinhas criadas soltas e alimentadas sem agrotóxicos também têm um estande.

A feira ainda se diferencia por oferecer alguns produtos como potes de temperos, molhos artesanais vendidos prontos, PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), farinhas produzidas também sem agrotóxicos, mel, própolis e outros fitoterápicos, itens de limpeza biodegradáveis etc.

A área livre existente no encontro das avenidas José Maria Whitaker, Afonso Mariano Fagundes e Alameda dos Guatás, na divisa entre Planalto Paulista e Mirandópolis, é usada para promoção de feiras livres há mais de 20 anos.

Ali, há feiras tradicionais às terças, sextas e aos sábados, sempre no período matinal. Às quartas, agora, tem a feira de orgânicos.

Consumir produtos orgânicos não só garante mais sabor como também mais saúde. Além disso, valoriza o trabalho de pequenos produtores que, acima de tudo, não prejudicam o solo, a água e o ar por conta da produção menos agressiva.

Além da feira de orgânicos na Avenida José Maria Whitaker, 1780 às quartas pela manhã, na divisa entre Mirandópolis e Planalto Paulista, há outra na região da Vila Mariana, no Modelódromo do Ibirapuera, aos sábados também de manhã, na Rua Curitiba, 292, próximo ao Parque do Ibirapuera.