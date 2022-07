Feira de Moda Inverno vai até 10 de julho

Depois de registrar a passagem de mais de 35 mil pessoas em sua primeira edição em 2022, realizada entre os dias 20 e 29 de maio, a FEIMI – Feira Moda Inverno volta com tudo para o Centro de Eventos São Luís, próximo à Estação Consolação do Metrô, em São Paulo. Os melhores fabricantes das cidades que integram o Circuito das Águas, como Monte Sião, Jacutinga e Ouro Fino, em Minas Gerais, Águas de Lindoia e Serra Negra, no interior paulista, e artigos de lã e couro oriundos de Campos do Jordão e municípios do Sul do país.

Entre as peças comercializadas estão blusas e cardigans de tricô, saias, vestido trend coach, jaquetas de couro, casacos e acessórios variados como luvas, toucas e cachecóis com preços de fábrica. É possível sair do Centro de Eventos São Luís com um look, do versátil ao chique!

“Colocamos os fabricantes para vendas diretas aos clientes, o que possibilita a concessão de bons descontos em qualquer peça. Neste ano as marcas apostaram no conceito de moda comfy, com peças que valorizam o conforto para lazer o home office”, explica Sônia Sodré, diretora geral da FEIMI, que tem pela 4ª vez o ator Reynaldo Gianecchini como padrinho e incentivador de ações em prol do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer). Parte da renda da bilheteria da FEIMI é revertida para a instituição.

A FEIMI celebra 20 anos de história depois de dois anos de inatividade por conta da pandemia do coronavírus. O retorno registrou uma queda de cerca de 30% no número de expositores (habitualmente a feira reunia até 2019 algo em torno de 90 fabricantes), mas as vendas continuaram aquecidas. “As pessoas estavam com uma ‘sede’ incrível para consumir moda. A demanda na primeira edição foi maior do que a oferta, o que nos deixou impressionados e muito felizes com o resultado.”. afirma Sônia. Uma boa novidade desta edição são os artigos para casa e decoração.

Movimentando a indústria – Para muitos expositores, a FEIMI é a principal vitrine de negócios e uma plataforma essencial de vendas no varejo. A FEIMI, por sua vez, é a oportunidade de consumidores finais comprarem produtos de qualidade com preço atrativos.

Sobre a FEIMI

O amor pela família e pela moda foi o início de uma história que já vem sendo escrita há 20 anos, fortalecendo fabricantes e levando ao consumidor a oportunidade de encontrar, em um só lugar, os melhores produtos da moda outono/inverno.

Todos os anos, o público aguarda ansioso pelas novidades aconchegantes e cheias de estilo que aquecem a estação.

A FEIMI – Feira da Moda Inverno – é feita por famílias e para famílias. A inspiração do negócio sempre foi possibilitar empregos, movimentar sonhos e ver tantas outras famílias evoluírem ao longo dessa história que construímos juntos.

· 150 mil visitantes por ano

· 2.5 milhões de pessoas já visitaram

· 90% de satisfação dos clientes

· 80% dos expositores são experts em moda Outono/Inverno

· 70% dos expositores vendem 40% do seu faturamento anual na FEIMI.

Serviço:

2ª Edição FEIMI – Feira da Moda Inverno 2022

Datas: 1º a 10 de julho

Horários: Todos os dias, das 12h às 21h

Local: Centro de Eventos São Luís

Endereço: Rua Luís Coelho, 323 – Próximo à estação Consolação do Metrô

Ingresso: R$ 6,00 – parte da renda da bilheteria será doada para o GRAACC

Pagamento: Dinheiro e cartão de débito e crédito ou pix

Chave: 03642615000100

Site: feiramodainverno.com.br