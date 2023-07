Feira da Moda Inverno, na Paulista tem programação para toda a família

A FEIMI – Feira da Moda Inverno – que acontece até o dia 23 de julho, das 12h às 21h, no Centro de Eventos São Luís, na Av. Paulista (entrada pela Rua Luís Coelho, 323), em São Paulo, está oferecendo, nesta Edição de Férias, programação cultural para toda a família. Música ao Vivo (voz e violão), contação de histórias para as crianças com a participação do Urso FEIMI e bate-papos sobre temas bem atuais para o público envolvendo moda, empreendedorismo e oportunidades digitais. A grande atração, é claro, continua sendo os preços, já que os produtos em malha, linha, lã, tricô e couro, além de acessórios, são oferecidos ao público diretamente das fábricas, sem intermediários. Nesta edição, a organização do evento espera um público de, pelo menos, 45 mil pessoas.

Esta semana, a programação inclui música ao vivo (voz e violão), das 12h às 14h, na terça-feira, dia 11, e às 15h, um bate-papo sobre os desafios da maternidade e as oportunidades digitais, com Mariana Camardelli, da Somos Madrastas e Raquel Sodré, da FEIMI. Na quarta-feira, dia 12, também às 15h, o bate-papo será sobre a origem das tendências da moda e como aproveitá-las, com Silvia Scigliano, consultora de imagem especialista em tendências e Raquel Sodré, FEIMI. Na sexta, sexta-feira, dia 14, das 14h às 15h, tem “Tarde Kids”, com contação de histórias e interação com o urso, o mascote FEIMI. A programação está sujeita à alteração. Os ingressos-cortesia devem ser retirados nos meios digitais do evento – site: feiradamodainverno.com.br; Instagram e Facebook: @feiradamodainverno; e WhatsApp (11) 99343-6061. Nas bilheterias, o preço é de apenas R$ 10,00 e parte da receita é destinada ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC).

“Idealizamos um evento para oferecer um passeio associado à oportunidades de compras que atenda toda a família. Temos o que há de melhor na moda masculina e feminina, produzida por cerca de 90 dos principais fabricantes do país, e disponibilizamos no espaço área de convivência, lounge e praça de alimentação. O evento é pet friendly e tem como atração à parte uma mascote – o Urso FEIMI -, que interage com o público e faz a alegria das crianças”, explica Sônia Sodré, organizadora da feira.

Dos expositores da FEIMI, 78% são fabricantes de tricô (linhas e lãs, em geral) do Circuito das Águas (interior de São Paulo) e do Sul de Minas (Monte Sião e Jacutinga, principalmente) e 22%, de couro e lã dos três estados do Sul (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul).

FEIMI

A FEIMI – Feira da Moda Inverno – é realizada há 20 anos e tem como objetivo reunir, em um único lugar, os melhores fabricantes da moda outono/inverno, oferecendo produtos de qualidade e tendências para o consumidor final a preço de fábrica. A meta é, com a realização do evento, proporcionar a criação de relacionamentos entre expositores e consumidores, gerar oportunidades de negócios e promover o crescimento do miniatacado e da visibilidade em meios digitais, tanto para o mercado da moda quanto para consumidores. A proposta é, também, tornar a FEIMI uma grande plataforma de divulgação de marcas e produtos da moda inverno brasileira.

Acesse o cadastro para os ingressos cortesia no QRCode abaixo: