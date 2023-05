Feira da Moda Inverno: direto das fábricas

Os modelos, as texturas e as cores das roupas, que ditarão o que estará em voga nos meses mais frios do ano, serão apresentados a partir desta sexta-feira, dia 19, na FEIMI – Feira da Moda Inverno -, que acontece até 28 de maio no Centro de Eventos São Luís, na avenida Paulista (entrada na Rua Luís Coelho, 323), em São Paulo, Capital. Cerca de 90 grandes fabricantes de tricôs, lãs, couros e acessórios apresentarão a moda masculina, feminina e infantil – e de todos os tamanhos – que influenciarão a moda inverno no Brasil, com vendas diretas para o consumidor final.

O evento acontece sempre das 12h às 21h. A expectativa de público é de, aproximadamente, 35 mil visitantes nos 10 dias de duração. De acordo com a organização, serão gerados mais de 2 mil postos de trabalho direto e indireto. Nas bilheterias os ingressos custam apenas R$ 10,00 e beneficiam o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc). No entanto, as pessoas podem se cadastrar nos meios digitais do evento (site: feiradamodainverno.com.br; Instagram e Facebook: @feiradamodainverno; e WhatsApp (11) 99343-6061 e preencher um cadastro para receber ingressos-cortesia.

O público encontrará modelos variados de agasalhos, blusas, calças, jaquetas em couro, tricôs, moda clássica e pijamas, calçados e acessórios diversos (bolsas, meias, cachecóis etc.), produzidos pelas principais fábricas do País instaladas no Sul de Minas Gerais (Monte Sião, Jacutinga e Ouro Fino), no Circuito das Águas (Águas de Lindoia, Socorro e Serra Negra), em Campos do Jordão e no Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Os produtos são de altíssima qualidade e atendem toda família, com tamanhos do “P” ao “Plus Size”.

“Além da ótima experiência de compras em qualidade e preços diante da oportunidade de negociar diretamente com os fabricantes, o público encontra na FEIMI momentos de entretenimento e lazer em um amplo espaço com 1.200 m², já que oferecemos área de convivência, praça de alimentação e lounges para o total conforto dos visitantes”, explica Sônia Sodré, organizadora da feira.

FEIMI

A FEIMI – Feira da Moda Inverno – é realizada há 20 anos e tem como objetivo reunir, em um único lugar, os melhores fabricantes da moda outono/inverno, oferecendo produtos de qualidade e tendências para o consumidor final a preço de fábrica. A meta é, com a realização do evento, proporcionar a criação de relacionamentos entre expositores e consumidores, gerar oportunidades de negócios e promover o crescimento do miniatacado e da visibilidade em meios digitais, tanto para o mercado da moda quanto para consumidores.

A proposta é, também, tornar a FEIMI uma grande plataforma de divulgação de marcas e produtos da moda inverno brasileira.

Serviço FEIMI –

Feira da Moda Inverno

Data: de 19 a 28 de maio

Horário: das 12h às 21h

Local: Centro de Eventos São Luís, na Av. Paulista (com entrada na Rua Luís Coelho, 323), São Paulo.

Ingressos: cortesias apenas com cadastro nos meios digitais do evento (site: feiradamodainverno.com.br; Instagram e Facebook: @feiradamodainverno; e WhatsApp (11) 99343-6061).

Nas bilheterias custam apenas R$ 10,00 e beneficiam o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc).