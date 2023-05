Fast food de inspiração mexicana tem promoção de favoritos a R$ 14,90

Queridinhos do cardápio com preço especial. A Taco Bell, rede californiana com cardápio inspirado na culinária mexicana, selecionou alguns de seus produtos mais vendidos e lançou a campanha promocional “Escolha seu favorito por apenas R$ 14,90”.

Em edição limitada, as ofertas estarão disponíveis exclusivamente para pedidos nas lojas físicas de toda a rede, presente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao todo, serão quatro produtos participantes: Burrito Supreme, Triple Cheesy Burrito, Dobradilla e Veggie Burrito. Para quem ama um burrito, vai poder escolher entre o campeão de vendas Burrito Supreme, preparado com tortilla macia, feijão, cebola, queijo prato, sour cream, alface, tomate e carne moída; o queijudo Triple Cheesy Burrito, feito com tortilla macia de trigo, arroz mexicano, mix de queijos, molho nacho cheese, sour cream e carne moída; ou o saborosíssimo Veggie Burrito, preparado com tortilla macia de trigo, arroz mexicano, feijão, mix de queijos, guacamole, sour cream, alface e tomate.

Para quem curte a combinação de carne e muito queijo, além do Triple Cheesy Burrito, uma excelente pedida é a Dobradilla, que combina tortilla macia de trigo, carne moída, mix de queijos e molho nacho cheese.

As ofertas são válidas de segunda a quinta-feira, com valor de R$ 14,90. Também é possível pedir a versão combo por mais R$ 12. O combo vem acompanhado de porção de nachos ou fritas e um refrigerante 500ml.

“Lançamos esta oferta após realizar pesquisas com nossos Taco Lovers. Identificamos a oportunidade de oferecer alguns de nossos produtos clássicos com até 40% de desconto – preço de entrada -, que podem ser adquiridos individualmente ou na versão combo, e gerar experimentação a novos clientes”, conta Marina Fujii, gerente de Marketing da Taco Bell Brasil.

Cardápio personalizável

O cardápio Taco Bell apresenta produtos preparados na hora, com ingredientes frescos. Os clientes têm a opção de substituir a proteína animal de qualquer produto por feijão, indicado para os vegetarianos, e de fazer seus pedidos sem pimenta. Caso queiram um toque de picância, podem escolher pimenta suave ou moderada.

A rede Taco Bell conta com 31 lojas físicas nos estados de São Paulo (capital e interior) e no Rio de Janeiro (capital e Niterói). Para localizar a unidade mais próxima, acesse o site. A rede tem loja em vários shopping centers da zona sul, como Shopping Santa Cruz, Shopping Pátio Paulista, Shopping SP Market e Morumbi Shopping.

Sobre a Taco Bell

Taco Bell Corp. é uma subsidiária da Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), e é a maior marca mundial na categoria de comidas rápidas com inspiração Mexicana. Taco Bell serve tacos e burritos customizados ao gosto do consumidor. A marca preza pelo sabor inigualável de Taco Bell, ingredientes de qualidade, ótimo custo-benefício, além de entregar um excelente serviço para os mais de 40 milhões de clientes que atende toda semana ao redor do mundo. A rede conta com mais de 8 mil restaurantes espalhados pelos 32 países em que está presente, sendo mais de 30 unidades no Brasil, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.