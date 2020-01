Famiglia Parmesano faz sucesso com massas frescas e tortas salgadas sob encomenda

Será mesmo que essa vida corrida, a dificuldade de planejamento e a conciliação entre casa e trabalho precisam resultar em alimentação de má qualidade, com soluções que prejudicam nossa saúde? E aquela preguiça de cozinhar aos finais de semana, quando precisamos também encontrar um tempinho pro lazer, pra curtir a família? Tem saída? Foi pensando nisso que surgiu a Famiglia Parmesano, empresa que prepara artesanalmente massas, molhos, quiches e empadões.

Todas as receitas e produtos são preparados de forma artesanal para não perder aquele tempero bem caseiro e que resulta do uso de produtos naturais, de qualidade, aliados às receitas que passaram de geração em geração.

Ao mesmo tempo, esse capricho que remete à culinária italiana é adaptado à correria paulistana e às melhores técnicas de congelamento. Frescos e recém produzidos, os pratos são armazenados em embalagens práticas e que vão diretamente ao forno ou ao microondas. Basta aquecer e pronto! Tudo sem os conservantes e itens químicos usados pela indústria alimentícia.

As receitas

O cliente pode optar em comprar massas prontas deliciosas como canelone de quatro queijos, conchiglione de gorgonzola, ravióli de carne, rondeli de presunto e mozarela, nhoque de batata, nhoque de abóbora, nhoque de ricota com espinafre, nhoque de batata recheado com mozarela entre outras opções.

Outra opção são as tortas salgadas como a quiche de alho-poró, empadão de palmito, torta integral de brócolis com calabresa entre outras opções, com massas bem saborosa, daquelas que derretem na boca, e super recheadas. Nada mais simples para um jantar de fim de semana, acompanhado ou não de uma bela salada!

Quem preferir, pode também encomendar as massas com molho, como canelone de quatro queijos ao molho vermelho, lasanha de presunto e mozarela ao molho branco, rondeli de ricota com espinafre ao molho de nata entre outras opções, que são preparadas de forma prática e rápida.

A Famiglia Parmesano ainda trabalha com várias outras receitas e opções customizadas, conforme necessidade e pedidos dos clientes e também seguindo a sazonalidade dos produtos, garantindo sempre frescor e qualidade aos pratos. O ideal é conferir sempre o cardápio e acompanhar as novidades.

Todas as massas podem ser tradicional (farinha de trigo branca), verde (espinafre) ou integral, favor informar no pedido a sua preferência.

Os produtos são entregues em horário comercial. Quem fizer os pedidos de quinta a domingo, recebe as encomendas na quarta. Já os pedidos feitos de segunda a quarta são entregues no sábado.

As encomendas e pedidos de mais informações podem ser feitos via WhatsApp 011 99753-9710.

Siga também a página no Facebook (facebook.com/famigliaparmesano) e no Instagram (@famigliaparmesano) pra conferir as delícias em produção.

Confira alguns pratos na galeria de imagens!