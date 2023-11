Faixa azul para motos será expandida para outras vias

Avenida Washington Luis, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira; Av. do Cursino; Av. Jorn. Roberto Marinho; Rua Vergueiro; Eixo Norte/Sul (sentido Santana); Túnel Ayrton Senna I; Av Dr. Ricardo Jafet; Av. Prof. Abraão de Morais;

Complexo Viário Maria Maluf; Av. Pres. Tancredo Neves. Essas são algumas das vias que devem ganhar, nos próximos meses, a chamada Faixa Azul, totalizando a implantação de uma rede de 200 km de Faixa Azul na capital.

O projeto da Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, que começou de forma experimental na Avenida 23 de Maio, vem sendo expandido por conta dos bons resultados.

Além da alta participação dos motociclistas, que em sua absoluta maioria trafegam na faixa especialmente reservada a eles, o projeto piloto ainda tem resultado em expressiva queda no número de acidentes. A faixa implantada na Avenida dos Bandeirantes, que acaba de completar um ano, por exemplo, não registrou nenhum acidente fatal nesse período.

Ali, a sinalização se estende por 17 km de extensão no total (8,5 km por sentido), foi implantada pela Prefeitura desde a Marginal Pinheiros até o início do Viaduto Mininistro Aliomar Baleeiro no dia 6 de outubro de 2022.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a média de uso das motos na Faixa Azul no eixo Bandeirantes/Afonso D. Taunay é de 91%, com 37.120 motos utilizando a estrutura em média por dia. Fora da Faixa Azul, são 2.880 motos na média diária.

Os dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), responsável por implantar o projeto-piloto que atualmente também funciona nas avenidas 23 de Maio e Prestes Maia, comprovam a eficiência da Faixa Azul: até o dia 3 de outubro de 2023, não houve morte nos 119 sinistros registrados na Faixa Azul do corredor da Bandeirantes e Afonso Taunay; 64 tiveram vítimas, e deixaram 67 feridos.

Dessa forma, a Faixa Azul se tornou uma das apostas da gestão municipal para aumentar a segurança dos motociclistas, ao mesmo tempo em que garante a agilidade necessária para os deslocamentos.

Diante do sucesso da iniciativa, no dia 28 de setembro a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) autorizou a Prefeitura a ampliar o projeto-piloto da Faixa Azul na cidade para mais 71 km de faixas azuis. O primeiro trecho dessa nova etapa foi iniciado logo nas primeiras horas do dia seguinte em um trecho de aproximadamente 2 km no eixo Prestes Maia/Tiradentes.

Por não estar prevista no Código Nacional de Trânsito (CTB), a nova proposta de sinalização precisou do aval da Senatran para ser implantada de maneira experimental, para que avaliações sobre o desempenho pudessem ser realizadas e acompanhadas pelo órgão federal.

Circulam atualmente pelo viário paulistano 1,3 milhão de motos. Apesar de as motocicletas representarem 15% de toda a frota da cidade, elas estão presentes em 40% dos acidentes de trânsito.

A motocicleta vem ganhando destaque na última década, principalmente a partir do início da pandemia, quando o serviço de entregas se tornou essencial e, por consequência, o número de motos trafegando pelas vias subiu.Voltado à segurança viária, o projeto-piloto da Faixa Azul foi desenvolvido por técnicos da CET, com aval da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).