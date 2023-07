Fafá de Belém canta Chico Buarque na Vila Mariana

Prestes a completar 18 anos do lançamento do álbum “Tanto Mar”, em homenagem a Chico Buarque, Fafá de Belém traz novamente aos palcos o show em que canta as canções compostas por Chico. A apresentação será dias 28, 29 e 30 de julho, no Sesc Vila Mariana. “Cantar Chico no Sesc é como se duas marcas se unissem. É a junção da qualidade absoluta de um artista com a casa da cultura no Brasil”, reflete Fafá.

Em 2005, a cantora e João Rebouças, pianista que acompanha o Chico há muitos anos, fecharam um repertório que misturava sugestões do público e escolhas particulares, reunindo 60 canções imprescindíveis. O enxugamento se deu a partir de olhar para o compositor, além do letrista, e resultou em 15 faixas que compuseram o álbum, único disco de Fafá dedicado a um só autor. “Agora, 18 anos depois, me deu vontade de olhar de novo para esse disco, acrescentar algumas canções, mas mantendo a estrutura dele, e voltar com as canções para o palco”, conta Fafá. “Para mim, ele é o maior compositor brasileiro e a única pessoa que me faz perder a noção, que me paralisa”, se diverte.

O espetáculo, que já rodou o Brasil e passou por Itália e Portugal, transita entre preciosidades buarquianas, canções que marcaram épocas e tornaram-se clássicos do nosso cancioneiro popular. São músicas como “As Vitrines”, “Gota D`Água”, “Mulheres de Atenas”, “Construção” e “Sob Medida”, dentre tantas que continuam a encantar o público de várias gerações.

No palco, Fafá de Belém conta com a participação luxuosa de João Rebouças (piano) e mais três músicos, no contrabaixo, bateria e sax/flauta.

Segundo a cantora “Este é diferente de outros shows. A música é a protagonista. Eu sou apenas a voz, sentada em um banquinho, acompanhada dos músicos. O repertório de Chico Buarque é popular, qualitativo, e não dá pra escolher uma favorita. Foi difícil, inclusive, chegar à essas canções, pela beleza e qualidade da obra dele”, completa.

SERVIÇO

Local: Sesc Vila Mariana – Teatro Antunes Filho

Data: Dias 28, 29 e 30 de julho

Horário: Sexta e sábado, às 21h | Domingo, às 18h

Preço: R$15 (credencial plena), R$25 (meia-entrada), R$50 (inteira)

Vendas | https://www.sescsp.org.br/programacao/fafa-de-belem-3/