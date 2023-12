Faça trocas sustentáveis em 2024

O ano está chegando ao fim e eventos climáticos extremos vêm demonstrando que as agressões à natureza são prejudiciais à qualidade de vida e até mesmo à sobrevivência humana na Terra. Nessa fase em que não apenas trocamos presentes mas também fazemos planos para um novo ciclo, que tal decidir por algumas opções sustentáveis, trocas simples de hábitos que podem contribuir para a preservação ambiental?

Além de defender a natureza, essas mudanças de postura podem fazer muita diferença no nosso dia a dia, gerando economia doméstica e ainda ajudando na limpeza urbana, já que vão representar a redução da geração de resíduos.

Sacolas retornáveis

Em vários países da Europa, as sacolas plásticas nem existem no comércio. No Brasil, para reduzir seu uso, foi estipulada uma cobrança pela unidade – que nem todos os estabelecimentos adotaram – e com obrigatoriedade de uso de sacolas biodegradáveis.

O fato é que independente de ser lei ou não, cabe ao consumidor a consciência de, pelo menos, reduzir o uso. Aproveite e, sempre que possível, evite também bandejas de isopor e saquinhos em geral, fazendo compras a granel. Use ecobags de pano ou feitas a partir da reciclagem de outros produtos. Há sacolas retornáveis feitas de sobras de banners e cartazes, por exemplo, vendidas por entidades assistenciais, ou seja, com duplo benefício social.

Descubra o bambu

Não são só as sacolas que precisam perder espaço em nosso cotidiano. Outros itens de plástico, como talheres, potes, canudos, mexedores, também podem ser facilmente substituíveis.

Atualmente, existem kits feitos de bambu, um material que é possível reaproveitar e, mesmo que for descartado, é biodegradável. Vale ainda destacar que tem impacto ambiental bem menor em sua produção, já que se adapta a qualquer clima ou solo e não requer fertilizantes para que cresça rápido.

O bambu ainda pode – e deve! – substituir itens de silicone e madeira na cozinha. Diferente das árvores, que demoram cerca de 30 a 50 anos até atingirem a maturidade ideal para retirada da madeira, o bambu precisa apenas de 5 anos para que possa ser usado na fabricação desses itens.

Outros descartáveis

A rotina e a realidade de cada família muitas vezes obriga a manter o uso de descartáveis como fraldas, absorventes, hastes flexíveis de algodão, escovas de dente…

Mas, atualmente há várias alternativas que levam à menor geração de resíduos constantes, como fraldas de pano de mais fácil processo de limpeza, coletores menstruais, escovas de dente de bambu etc. Mesmo as lâminas de barbear descartáveis podem ser substituídas por outras de aço inoxidável, bem mais duradouras.

Se possível, faça a substituição que, além de tudo, gera economia no final do mês.

Esponjas ou buchas?

Um dos materiais que gera muito lixo é a esponja descartável, usada especialmente na cozinha e em processos de limpeza doméstica.

Mas, sabia que é possível substituir aquela esponja descartável – que também é criticada por rapidamente acumular bactérias e precisar de substituições muito frequentes – por buchas vegetais? Experimente, já que elas inclusive danificam menos panelas e a louça em geral.

Roupas e outros usados

Uma das indústrias mais agressoras ao meio ambiente – seja pelo gasto de água e danos ao solo durante a produção, seja pela geração de resíduos não recicláveis – é a da moda.

Roupas pouco duráveis representam um custo ambiental imenso ao planeta. Na hora de descartar, lembre-se de levar a algumas lojas que atualmente já recebem os tecidos para garantir algum tipo de reciclagem. No processo de coleta seletiva tradicional, da cidade, não é possível reaproveitar tecidos, panos, retalhos.

Então, sempre que possível, faça compras em bazares beneficentes. Várias organizações governamentais mantêm esses bazares para ajudar a sustentar seus projetos sociais. Assim, ao comprar algum produto seminovo ali – além de roupas, eles mantém livros, cds, brinquedos, calçados, móveis…. – ainda é possível ajudar quem precisa.

Alimentos naturais

Toda vez que trocamos um alimento industrializado por outro natural, estamos evitando a geração de resíduos. Em vez de comprar um suco de caixinha, faça um suco a partir das frutas e, se possível, ainda use as cascas para compostagem. É possível, inclusive, levar essas cascas e sobras naturais (sem tempero ou cocção) para hortas comunitárias – há uma delas no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000.

Também é melhor investir na lasanha caseira do que na industrializada. Além de mais saudável e econômica, ainda evita a geração das embalagens.

Experiência ou produto?

Em 2024, que tal usar o dinheiro mais para curtir alguns momentos especiais do que acumular coisas?

O consumo consciente significa que as compras devem ser de itens essenciais, que nos garantem agilidade, conforto e atendimento às nossas necessidades diárias. Evitar o desperdício e o acúmulo devem ser metas constantes.

Assim, prefira usar o dinheiro em passeios, viagens, restaurantes, atividades de lazer e saúde. Dê preferência ao uso do transporte coletivo, bicicleta ou mesmo passeios a pé – sempre opções mais econômicas e saudáveis.

E, ainda assim, esteja sempre atento à geração de resíduos. Por exemplo, se for a um piquenique, tente gerar o mínimo possível de sobras e leve-as para descartar em casa, separando o lixo em dois: sobras de comida no lixo comum, bem como guardanapos engordurados; embalagens recicláveis vão para a coleta seletiva.

Para saber a data e o horário em que as equipes de coleta passam em sua rua, acesse https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html. A Ecourbis Ambiental é a concessionária responsável pela coleta de lixo comum e também pela coleta seletiva nas zonas sul e leste de São Paulo.

Lâmpadas e baterias

Um tipo de resíduo que pode ser bem prejudicial ao meio ambiente é a lâmpada, de uso doméstico ou comercial. O ideal é ter lâmpadas LED, que duram mais e não têm materiais contaminantes como a lâmpada de mercúrio.

De qualquer forma, vale destacar que nenhuma delas deve ser despejada no lixo comum. Sempre que uma delas deixar de funcionar em sua casa, aproveite para descartar corretamente. É fácil: basta levar ao estabelecimento onde vai comprar a substituta. Dessa forma, elas serão encaminhadas para o descarte correto.

Ainda que faça as compras pela internet, reserve as lâmpadas inutilizadas para levar a um ponto de venda. O mesmo vale para pilhas e baterias ou lixo eletrônico (aparelhos dos mais diversos tipos).

Aliás, outra opção sustentável importante: sempre que possível escolha aparelhos recarregáveis ou de grande duração, evitando a aquisição de pilhas.

Kit pessoal sustentável

No escritório, também é importante deixar de lado as opções descartáveis. Em vez disso, mantenha um kit pessoal com caneca lavável, talheres, guardanapo de pano. De novo, se for usar algum descartável, passe a usar o bambu em lugar do plástico.

Quando sair às ruas, lembre-se de ter na bolsa alguma sacola retornável. Algum pequeno pote pode ser também útil para evitar descartar qualquer tipo de resíduo pelas ruas: papel de bala, guardanapos, bitucas de cigarro… Guarde para descartar em casa corretamente.

Evite comprar garrafas ou copos de água pet descartáveis. Mantenha também uma garrafa reutilizável para reduzir essa geração de resíduos.